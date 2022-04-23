"Исторический надлом в отношениях": Зеленский заявил, что ждет премьера Италии Драги в Украине

"Исторический надлом в отношениях": Зеленский заявил, что ждет премьера Италии Драги в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что в последнее время испытывает мощную поддержку со стороны премьер-министра Италии Марио Драги и ожидает его визита в Украину.

Глава государства также заявил об "историческом надломе в положительном смысле между Украиной и Италией".

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 23 апреля.

"В последнее время я чувствую мощную поддержку со стороны премьер-министра Драги. Я ему благодарен. Изменились отношения в такой сложный момент между Украиной и Италией. Они были прекрасны, а сейчас они предметны", – сказал президент Украины.

Он поблагодарил Италию за помощь, в том числе с вооружением.

"Италия нас поддерживает. Поддерживает политически и поддерживает вооружением, и не боятся об этом говорить. Я благодарен Италии, благодарен итальянскому народу, благодарен премьер-министру – и это правда. Мы будем ждать премьер-министра Драги в Украине. Его ожидает поддержка украинского общества. Я думаю, для него это важно", – отметил Зеленский.

Он также заявил об "историческом надломе в положительном смысле" между Украиной и Италией. Ведь это государство не только на уровне людей, но и власти "избрала в конфликте, в войне России с Украиной нашу сторону". Зеленский поблагодарил Италию за четкую, правдивую позицию.

Напомним, по состоянию на 23 апреля итальянские власти сообщили, что в страну прибыли более 99 тыс. беженцев из Украины, большинство из которых – женщины и дети.

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