Исторический визит: Зеленский прибыл в Сирию — первые детали

Зеленский в Сирии

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 апреля, посещает с визитом Сирию.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

По словам президента, основной фокус поездки сосредоточен на вопросах «реальной безопасности» и экономического взаимодействия.

«Впереди важные встречи — подготовлены несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни», — лаконично отметил Зеленский.

Ранее сирийское новостное агентство SANA сообщало, что Зеленский прибыл в Сирию, чтобы встретиться с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Вместе с Зеленским в Сирию также прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. В аэропорту их встретил глава МИД страны Асад Хасан аш-Шайбани.

В составе украинской делегации — глава МИД Андрей Сибига, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Почему этот визит важен

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос объяснил, почему этот визит так важен для Украины.

«Можем констатировать, что исторический визит (не боюсь такого слова) состоялся и происходит на наших глазах. Не вам мне рассказывать, сколь Сирия важна для безопасности Ближнего Востока и насколько в ближайшем будущем она может стать перспективным рынком для Украины и общим полем для сотрудничества», — отметил эксперт.

По его мнению, переговоры будут плодотворными и далекоперспективными. Семиволос предполагает, что на переговорах будут говорить о вопросах возобновления Сирии, безопасном взаимодействии, нефти и газе, электростанции и военном сотрудничестве.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле обсудили двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.