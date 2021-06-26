Исторический вывод войск: США и дальше будут оказывать помощь Афганистану

Исторический вывод войск: США и дальше будут оказывать помощь Афганистану

Президент Афганистана назвал решение Байдена о выводе войск историческим.

США и дальше будут поддерживать Афганистан, даже после вывода американских войск.

Об этом заявил президент США Джо Байден, — сообщает Белый дом.

"Наши войска, возможно, уходят, но поддержка Афганистана не заканчивается с точки зрения продолжения оказания помощи в военной, а также экономической и политической областях", — сказал Байден на встрече в Вашингтоне с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

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Американский президент заметил, что афганцам теперь придется самим определять свое будущее.

Гани добавил, что решение Байдена о выводе войск "является историческим" и он "уважает и поддерживает" его.

"Мы открываем новую страницу наших отношений, в которой партнерство с Соединенными Штатами будет носить не военный, а всеобъемлющий характер с учетом наших взаимных интересов. И мы очень воодушевлены и удовлетворены тем, что это партнерство существует", — сказал Гани.

После встречи с Байденом президент Афганистана заявил, что решение США о выводе войск было суверенным, и задача Кабула - "управлять последствиями".

Он отметил, что Байден четко заявил, что посольство США в Кабуле будет продолжать работу, а американская помощь в области безопасности будет продолжаться.

Большая часть американских и международных сил будет выведена из Афганистана к 4 июля или вскоре после этого.

Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

Напомним, что 29 февраля 2020 года предыдущая администрация США и талибы подписали в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из страны. Талибы же гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Потом переговоры зашли в тупик.

Добавим, что США вывели более половины своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

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