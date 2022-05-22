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Историческое достижение: Зеленский отметил новый уровень украинско-польских отношений

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Историческое достижение: Зеленский отметил новый уровень украинско-польских отношений

Фото: Jakub Szymczuk

Президент Зеленский подчеркнул, что сейчас между Польшей и Украиной нет каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-польские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество с Польшей является чрезвычайно действенным.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером 22 мая.

"Сегодня был настоящий "польский день". Я рад был приветствовать в Киеве президента нашей братской Польши и моего друга Анджея Дуду. Еще 3 мая в Верховной Раде в формате онлайн выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А сегодня уже лично был президент Польши", – отметил Зеленский

По его словам, линия сотрудничества – Украина-Польша. Украина-Британия – действительно была очень действенной и остается таковой в течение этой войны.

Президент подчеркнул, что украинско-польские отношения сейчас наконец-то находятся "на абсолютно чистой, искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия".

"Это историческое достижение наших народов и я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Чтобы наше единство было постоянной величиной, которую никому не нарушить", — подытожил он.

Украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе: обращение Зеленского за 22 мая

Украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе: обращение Зеленского за 22 мая

Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину. Анджей Дуда выступил в Верховной Раде, где процитировал Франко и упомянул о героической обороне Мариуполя.

Также он пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС.

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