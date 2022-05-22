Историческое достижение: Зеленский отметил новый уровень украинско-польских отношений

Президент Зеленский подчеркнул, что сейчас между Польшей и Украиной нет каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-польские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество с Польшей является чрезвычайно действенным.

Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером 22 мая.

"Сегодня был настоящий "польский день". Я рад был приветствовать в Киеве президента нашей братской Польши и моего друга Анджея Дуду. Еще 3 мая в Верховной Раде в формате онлайн выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А сегодня уже лично был президент Польши", – отметил Зеленский

По его словам, линия сотрудничества – Украина-Польша. Украина-Британия – действительно была очень действенной и остается таковой в течение этой войны.

Президент подчеркнул, что украинско-польские отношения сейчас наконец-то находятся "на абсолютно чистой, искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия".

"Это историческое достижение наших народов и я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Чтобы наше единство было постоянной величиной, которую никому не нарушить", — подытожил он.