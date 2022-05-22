Историческое достижение: Зеленский отметил новый уровень украинско-польских отношений

Президент Зеленский подчеркнул, что сейчас между Польшей и Украиной нет каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинско-польские отношения вышли на новый уровень, а сотрудничество с Польшей является чрезвычайно действенным.
Об этом глава государства заявил в своем традиционном видеообращении вечером 22 мая.
"Сегодня был настоящий "польский день". Я рад был приветствовать в Киеве президента нашей братской Польши и моего друга Анджея Дуду. Еще 3 мая в Верховной Раде в формате онлайн выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. А сегодня уже лично был президент Польши", – отметил Зеленский
По его словам, линия сотрудничества – Украина-Польша. Украина-Британия – действительно была очень действенной и остается таковой в течение этой войны.
Президент подчеркнул, что украинско-польские отношения сейчас наконец-то находятся "на абсолютно чистой, искренней основе, без каких-либо дрязг и старого конфликтного наследия".
"Это историческое достижение наших народов и я желаю, чтобы братство между украинцами и поляками сохранялось всегда. Чтобы наше единство было постоянной величиной, которую никому не нарушить", — подытожил он.
Напомним, 22 мая польский президент прибыл в Украину. Анджей Дуда выступил в Верховной Раде, где процитировал Франко и упомянул о героической обороне Мариуполя.
Также он пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС.
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