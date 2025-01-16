Историческое соглашение, денежная помощь и передача ПВО: итоги встречи Зеленского и Стармера

100-летнее партнерство Великобритании и Украины укрепит военное сотрудничество в сфере морской безопасности и сдерживания российской агрессии.

В Киев с необъявленным визитом 16 января прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Это первый его визит в Украину во главе британского правительства с момента вступления в должность в июле.

Стармер прибыл в Украину, чтобы подписать историческое соглашение для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

ТСН.ua собрал все, что известно о визите премьер-министра Великобритании и его встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Место встречи Зеленского и Стармера атаковал дрон

У Мариинского дворца, где проходила встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, средства противовоздушной обороны сбивали вражеский беспилотник.

"Во дворце, где два лидера должны провести пресс-конференцию, раздавался громкий грохот, когда украинская ПВО пыталась сбить беспилотник", — говорится в сообщении издания Guardian.

По информации британского издания, беспилотник, который, возможно, был российской приманкой, был виден и слышен недалеко от Офиса президента.

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Удалось ли сбить дрон – пока неизвестно.

Уже во время пресс-конференции Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию и отметил, что Украина обязательно " передаст привет " России

В свою очередь Стармер отметил, что сегодняшняя дроновая атака еще раз напомнила о ежедневных реалиях Украины. Британский премьер также отметил необходимость продолжать поддержку Украины.

Чествование памяти павших защитников и защитниц Украины

Владимир Зеленский и Кир Стармер почтили память павших защитников и защитниц Украины на Михайловской площади в Киеве.

Владимир Зеленский и Кир Стармер/Источник: Офис Президента

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале президент Зеленский.

"Вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером почтили память павших защитников и защитниц Украины. Уважаем и помним подвиг наших воинов. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину", – говорится в сообщении под видео.

Соглашение о 100-летнем партнерстве

Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Британией.

Документ содержит открытую и закрытую части, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно соглашению, Великобритания обязуется:

предоставлять Украине ежегодную военную помощь на минимум 3,6 млрд долларов на "столько, сколько потребуется";

расширить вклад в подготовку специалистов для украинской боевой авиации и помогать с поставкой самолетов, находящихся на вооружении стран НАТО;

сотрудничать в сфере дальнобойного вооружения, а также делать инвестиции в украинское оборонное производство, в частности дронов и артиллерии.

Документ также предусматривает усиление взаимодействия в рамках военного объединения JEF, углубление экономического сотрудничества, взаимодействие в области культуры, образования, науки и технологий. В частности, договор предусматривает введение системы, помогающей отслеживать поставки украинского зерна.

Владимир Зеленский и Кир Стармер/Источник: Офис Президента

Соглашением также закреплено партнерство в сфере морской безопасности и создание специальных совместных флотилий, в частности, для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

После войны Британия обещает работать над устранением барьеров для поездок украинцев в их страну.

Настоящее Соглашение будет действовать в течение 100 лет, начиная с даты вступления в силу, если ни одна из сторон не прекратит его действие.

Великобритания передаст Украине артиллерию и современное ПВО

Великобритания передаст Украине партии артиллерии британского производства и новой мобильной системы противовоздушной обороны.

Новые партии артиллерии от Британии поступят в Украину через несколько недель.

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"Я сегодня рад объявить, что мы предоставляем 150 стволов артиллерии, которые... были изготовлены в Соединенном Королевстве и буквально через несколько недель смогут быть поставлены в Украину. Мы также предоставим новую мобильную систему ПВО, которая называется "Грейтфул", производство которой профинансировано совместно с Данией", – уточнил Стармер.

Британский премьер также сообщил о дальнейших планах подготовки украинских военных совместно с союзниками.

Ежегодная военная помощь

Украина и Британия договорились о 3,6 миллиарда долларов ежегодной военной помощи. Как заявил Зеленский, деньги будут выделять до того, сколько это потребуется.

Также известно о подготовленном решении еще о 3 миллиардах от российских активов.

"И за финансовый год мы должны выйти на $6,6 млрд от Британии", – сказал Зеленский.

Стабилизация фронта

По словам президента, Украина готова полностью стабилизировать ситуацию по отдельным направлениям фронта. Для этого необходимо дополнительное производство дронов и средств радиоэлектронной борьбы для Украины.

По словам президента, на фоне обсуждения конкретных вопросов на совместной пресс-конференции возникла и тема дополнительного производства дронов и РЭБ.

"Я очень хотел, чтобы Кир уговорил правительство, потому что мы можем рассчитывать только на помощь Великобритании, на их поддержку благодаря дипломатии, чтобы они объединили нескольких партнеров и смогли достичь желаемой, конкретной цифры на дополнительное производство дронов и РЭБ", — сказал Зеленский.

Он добавил, что именно эти "две необходимые вещи" нужны для стабилизации ситуации на фронте.

Переговоры с РФ

По мнению Зеленского, сильная позиция Украины на переговорах с Россией обеспечит усиление оружием на поле боя и приглашение в ЕС и НАТО как гарантии безопасности.

Он отметил, что Президент Зеленский, что все подробности были изложены в плане победы Украины, представленном в прошлом году.

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Там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение его, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она к сожалению из-за медленных поставок и комплектования наших бригад”, – напомнил украинский лидер.

Также он отметил, что в плане победы есть пункт о пакете дальнобойного оружия, которое необходимо для сильной позиции Украины во время переговоров.

На пресс-конференции глава государства подчеркнул, что Украина имеет полное моральное право использовать замороженные российские активы для своего усиления.

“50 миллиардов будет поступать, но будет”. Они еще не пришли. А что с другими 250 миллиардами, которые нам сейчас помогли бы?” – заметил он, намекнув на то, что общая сумма замороженных активов РФ составляет 300 млрд. долларов.

Размещение миротворцев в Украине

Возможность размещения миротворческого контингента на территории Украины — одна из тем обсуждения с ключевыми международными партнерами. Украина стремится получить надежные гарантии безопасности в условиях продолжающейся войны, сказал Зеленский.

Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что сейчас переговоры продолжаются с Францией, Польшей, Великобританией и странами Балтии. Важную роль в этом вопросе могут сыграть США, а конкретные действия будут определены после консультаций с их новой администрацией.

Численность и формат миротворческой миссии будут зависеть от общих гарантий безопасности Украины. Решение о размещении миротворцев является частью более масштабного процесса обеспечения стабильности.

Детали обсуждения остаются закрытыми, однако переговоры проводятся с государствами, имеющими потенциал и желание поддержать эту инициативу.

Напомним, Зеленский пообщался с польскими журналистами. Речь шла о завершении войны в Украине, угрозе для Европы и ситуации на фронте.

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