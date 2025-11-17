- Дата публикации
Историческое соглашение с Францией: Зеленский объяснил, что получит Украина
Соглашение предусматривает усиление авиации, нашей защиты неба, наших других оборонных возможностей.
Сегодня, 17 ноября, в Париже Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали важное соглашение для Украины.
О деталях президент сообщил в Телеграм.
«Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, дающий нашей стране возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса „воздух-воздух“ и авиабомбы», — уточнил президент.
Также, по словам Зеленского, уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями.
«Будем совместно производить дроны-перехватчики, будем работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники», — добавил он.
Напомним, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали декларацию по приобретению Украиной оборонного оборудования. Также стало известно, что Украина заказала во Франции 100 истребителей Rafale для своей армии.