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История циклическая: почему Кремль проигрывает войну против Украины, а мобилизация не будет успешной

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История циклическая: почему Кремль проигрывает войну против Украины, а мобилизация не будет успешной

Фото: Associated Press

Президент России Владимир Путин так заигрался в альтернативную историю, что не понимает, что мобилизация в РФ не будет иметь успеха.

История, которую так упорно пропагандирует Владимир Путин, на самом деле никоим образом не влияет на реальный ход истории, например, мобилизации.

В реальной истории Россия имеет крайне отрицательный опыт мобилизации как ответы на фронтовые поражения войска, – об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Однако неизученные исторические уроки обычно приводят к роковым ошибкам.

Больше смотрите в видео от Центра противодействия дезинформации.

Мобилизация в России

Около двух недель назад президент России Владимир Путин объявил о так называемой "долевой" мобилизации. СМИ сообщают, что с тех пор Россию покинули до 700 тыс. человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан. Также самая известная по длине очередь из беглецов от мобилизации образовалась на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что объявленная в России "долевая" мобилизация действует в качестве механизма дестабилизации политической ситуации в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
625
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