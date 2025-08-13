- Дата публикации
История пустых угроз Трампа и Путина ставит под сомнение саммит на Аляске – Forbes
Дональд Трамп и Владимир Путин впервые встретятся после войны в Украине. Без присутствия Киева угроз и уступок — что на самом деле стоит за саммитом на Аляске и стоит ли ждать реальных результатов.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в пятницу встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске для обсуждения войны в Украине. Для Путина это уже можно считать дипломатической победой — саммит состоится без предварительных уступок с его стороны: не было ни прекращения огня, ни согласия на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом пишет издание Forbes.
Хотя Трамп пообещал проинформировать Зеленского после переговоров, он не скрывает, что не видит смысла в его присутствии:
"Он мог бы приехать, но был на множестве встреч, три с половиной года, и ничего не произошло", - заявил Трамп.
Разочарованный отсутствием прогресса в войне, американский лидер неоднократно угрожал Кремлю новыми санкциями, если бои будут продолжаться. Однако вместо давления он согласился на личную встречу с Путиным – первое с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Двое лидеров, умеющих отступать
Образы Трампа и Путина в политике часто строятся на демонстрации силы:
Путин — как лидер, не отступающий на фронте;
Трамп - как "жесткий переговорщик", применяющий теорию "сумасшедшего".
Но история обоих свидетельствует: в критические моменты они часто уходят от громких заявлений.
Для Путина война – ключ к сохранению власти. Несмотря на колоссальные человеческие потери (свыше миллиона погибших и раненых), его рейтинг вырос с 63% до 86% с начала вторжения. Внутри страны война только усилила авторитаризм и патриотическую мобилизацию. Россия испытывает дефицит военных, но Кремль может привлекать бойцов из Северной Кореи и других стран, продолжая боевые действия годами.
Впрочем, на международной арене Путин проявлял осторожность. После громких предупреждений об "ударах по США и Британии" в случае поставки Украине дальнобойного оружия, его реакция оказалась гораздо мягче, чем ожидалось. Даже после отправки истребителей F-16 в Украину, которые он называл красной линией, решительных шагов не было.
Пустые дедлайны от Трампа
Трамп тоже неоднократно отходил от своих обещаний. Он трижды — в январе, марте и июле — угрожал Путину санкциями, если не будет достигнуто прекращение огня. Каждый раз установленные сроки проходили без каких-либо экономических последствий.
Теперь, по словам вице-президента Джей Ди Венса, США фактически прекращают финансирование Украины, что лишь ослабляет позицию Вашингтона на переговорах.
Что хочет Путин
По оценкам западных дипломатов, Путин стремится либо к полному контролю над Украиной, либо к значительным территориальным уступкам, в частности на Донбассе. Дополнительно он выступает за смену власти в Киеве и выборы, что для Украины неприемлемо.
Без украинской делегации, способной отстаивать собственную позицию, саммит на Аляске рискует превратиться в обмен символическими жестами и обещаниями, которые без практического результата.
