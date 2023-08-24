История с колцентрами, Таиланд во время войны и драки: самые громкие скандалы и курьезы с Тищенко

Одиозный народный депутат Николай Тищенко попал в очередную скандальную историю. В этот раз в Сети появились записи, на которых человек с голосом, похожим на голос депутата Николая Тищенко, обсуждает якобы со своим помощником, как они накроют подпольные колл-центры и будут сами зарабатывать на них. Правда, сам нардеп отрицает, что на записи его голос.

ТСН.ua решил собрать самые громкие скандалы и курьезные истории, связанные с Николаем Тищенко.

Скандал с колцентрами

Николай Тищенко в июле 2023 года заявлял, что в Киеве якобы обнаружили колцентр, работавший на Россию и собиравший информацию о военных и ПВО.

Тогда он обвинил депутата из "Слуги народа" Олега Семинского, что якобы причастен к работе call-центра, который сотрудничал с россиянами. Сам Олег Семинский утверждал, что пришел в офис по вызову владельцев помещения.

Однако на днях Тищенко стал фигурировать в новом скандале с колцентрами. В Сети появились аудиозаписи с голосом, похожим на нардепа, в которых говорилось о заработке на колцентрах, "закрытие глаз" на ведение такого бизнеса и рейды на офисы конкурентов.

Такие услуги Тищенко готов предоставлять за ежемесячные выплаты в размере нескольких миллионов. Сам нардеп отрицает правдивость этих записей и уверяет, что голос на пленке – не его.

Покушение

В апреле этого года Тищенко пожаловался, что против его соратника, члена временно-следственной комиссии устроили покушение и подрыв авто. Впоследствии стало известно, что речь идет о секретаре городского совета Ужгорода Арсене Мелкумяне.

В полиции Закарпатья не подтвердили и не опровергли заявление нардепа Николая Тищенко о "покушении и подрыве автомобиля".

Не воюет, потому что депутат, но "в горячих точках" был

Жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская объяснила, почему ее муж не на фронте. По ее словам, Тищенко не может быть мобилизованным, ведь он – народный депутат, а нардепы, согласно закону, не подлежат мобилизации.

Жена Николая Тищенко Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

"Мой муж побывал в таком количестве командировок, где очень опасно сейчас. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам. Он не боится войны и быть в каких-то опасных местах", – сказала Барановская в интервью Рамине Эсхакзай.

Поездка в Таиланд во время войны в Украине

26 января 2023 года появилась информация о том, что Николай Тищенко в разгар полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд.

Николай Тищенко поехал в Таиланд в "украинское общество" / Фото: ТСН.ua

На сайте Посольства Украины в Королевстве Таиланд отметили, что речь идет о "рабочей поездке", которая запланирована на 27 января. Там нардеп должен был встретиться с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле для "улучшения взаимодействия с представителями общества".

В ВР заявили, что не отправляли его за границу.

Сам Тищенко оправдывался и писал, что выполнял задачи фракции: "развитие дружеских взаимоотношений в Азии и Африке". Он также обвинил СМИ в дискредитации Украины перед азиатскими партнерами.

Николай Тищенко на море/Фото иллюстративное

Исключение из фракции

После скандала с поездкой в Таиланд 27 января Тищенко был исключен из фракции "Слуга народа". Николай Тищенко был избран по мажоритарному округу №219 (Киев, Святошинский район). Поэтому после исключения из фракции его нельзя автоматически лишить депутатского мандата.

Непригодные бронежилеты

Николай Тищенко 2 апреля прошлого года в своих соцсетях похвастался, что передал нашим защитникам бронежилеты

По информации издания "Следство.INFO", эти бронежилеты получили бойцы Святошинской терробороны. Журналисты издания утверждают, что после тестирования "броники" оказались непригодными для защиты во время войны. А изготовили их в 1983 году.

По словам бойцов, с которыми общались журналисты, мягкая защита бронежилетов легко пробивается ножом. А внутреннее наполнение этой защиты – специальный материал, который должен защищать от пуль, от старости просто рассыпался.

Нарушитель карантина

Во время локдауна в 2020 году журналисты Bihus.info заметили, как ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко, в отличие от других заведений, работает, хотя и не для "простых смертных". Там были замечены народные депутаты и другие известные в политических кругах люди. Сам Тищенко оправдывался, что это якобы были его рабочие встречи.

Журналисты показали, как ресторан депутата Тищенко принимает посетителей несмотря на карантин

Заметим, что ресторан закрылся в июле 2023 года.

В следующем, 2021 году, нардеп попал в похожий скандал с нарушением карантина. Тогда он устроил в гостинице Киева вечеринку. Праздник организовали ко дню рождения супруги Тищенко.

По информации СМИ, кроме того, что нарушил правила карантина, он для гостей мероприятия устроили масштабный фейерверк, которые в столице еще тогда были запрещены. По словам самого Тищенко, праздновали якобы не в ресторане, а в гостиничных номерах, так что юридически он ничего не нарушил.

Путает праздники

В прошлом году, в День Украинской Государственности, 28 июля Тищенко решил поздравить украинцев с Днем Независимости. После комментариев под сообщением он понял ошибку, удалил сообщение с поздравлением со своей страницы и поздравил украинцев с Днем Крещения Руси и с Днем Украинской Государственности.

На Рождество 2022 года депутат поздравил украинцев с Пасхой. Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбуке. В частности, Тищенко изложил стихотворение, которое завершалось словами: "Христос воскрес!". Вскоре это сообщение исчезло со страницы политика, там был опубликован следующий текст, а ошибка исправлена.

Фото: ТСН.ua

Также Тищенко "поздравлял" украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии

"Пользуясь ситуацией, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный… это трагедия – Чернобыльская катастрофа. И напомнить всем вам, о том, что не забудьте поздравить, поблагодарить, поклониться всем людям, которые много-много лет защитили нас от этой катастрофы", – заявлял Тищенко в апреле 2020 года.

Драки с нардепами

Тищенко неоднократно попадал в драки. Так, в сентябре 2021 года нардеп пытался силой стянуть с трибуны нардепа Гео Лероса, чтобы прервать его выступление, в котором звучала критика президента Зеленского.

Драка Тищенко с Леросом / Фото: УНИАН

В июне 2021 года Тищенко устроил драку с коллегой по партии Александром Куницким в столовой Верховной Рады. Затем нардепы встретились во дворе ВР, где продолжили выяснять отношения, вооружившись смартфонами.

Тищенко и Куницкий выясняют отношения. Фото: Telegram/Инсайдер UA

"Коля Котлета"

В украинском сегменте соцсетей одиозного нардепа нередко называют это прозвище. Его Тищенко получил после того, как предложил отказаться от слова "котлета", переименовав блюдо в митбол.

По словам Тищенко, "митбол по-киевски" – это изюминка любого праздничного стола. На вопрос журналиста, что митбол на украинском правильно было бы назвать котлетой, нардеп сказал, что митбол – это и есть украинский язык.

Другие "гастроскандалы"

2021 Николай Тищенко заверил, что роста цен в Украине нет, потому что сам он покупает гречку за 12 гривен, а сало — за 50. Такое дешевое сало, по словам нардепа, он покупает на Бессарабском рынке Киева — самом дорогом рынке столицы. Напомним, что по состоянию на осень 2021 года, когда это сказал Тищенко, килограмм сала стоил около 90 гривен, а гречки – более 40 грн.

Фото: Instagram/kiev_topnews