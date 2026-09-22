История с "захватом" Гренландии завершилась: что получил Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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США расширят свое военное присутствие в Арктике благодаря новому договору безопасности по Гренландии. Документ предусматривает строительство дополнительных оборонных объектов и будет действовать даже при обретении островом полной независимости.

Церемонию подписания соглашения, состоявшегося 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, транслировала пресс-служба Белого дома.

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Трамп подписал соглашение с Данией и Гренландией: что она меняет

Свои подписи под договором поставили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

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Согласно условиям документа, на территории Гренландии, имеющей статус автономии в составе Дании, появятся новые военные объекты. В качестве потенциальных мест для размещения американских баз рассматриваются Местерсвиг на востоке и Нарсарсуак на юге острова.

Окончательное решение по строительству будет принимать датское правительство по согласованию с Вашингтоном. А конкретные технические параметры согласуют во время следующих раундов переговоров.

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отметил, что новый договор является логическим продолжением двустороннего соглашения 1951 года и акцентировал внимание на геополитическом выборе острова.

«Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям относительно того, на чьей стороне стоит Гренландия. Мы и дальше будем друзьями США и частью западного альянса», — заявил Нильсен.

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В свою очередь премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен поблагодарила Вашингтона за защиту Гренландии и свободного мира в целом, назвав подписание документа историческим шагом.

«Я с гордостью заявляю, что США являются другом Королевства Дании. Это веха в наших длительных отношениях. Это большая и лучшая сделка. Соглашение, которое может продолжаться вечно», — подчеркнула Фредериксен.

Президент США Дональд Трамп также выразил благодарность лидерам обоих правительств, отметив глобальные преимущества заключенного партнерства.

«У нас будут фантастические и надежные отношения. Это отлично для Европы и США. И для всех. И это будет отлично также для Гренландии», — резюмировал глава Белого дома.

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Ситуация по Гренландии — последние новости

Напомним, после завершения военной операции в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему «действительно нужна Гренландия». Мол, этот остров стратегически необходим для обороны США, потому что он окружен российскими и китайскими кораблями.

Также ранее президент США Дональд Трамп сообщил о почти полной договоренности по соглашению с Гренландией, назвав его выгодным для всех сторон и критически важным для национальной безопасности. В то же время официальные представители Гренландии отрицали существование каких-либо договоренностей и подчеркнули, что переговоры фактически еще не начинались.

Ранее мы писали, что США планируют восстановить военное присутствие сразу в двух районах Гренландии — на бывшей базе времен Холодной войны на юге острова и военном форпосте на восточном побережье.

Также сообщалось, что США, Гренландия и Дания уже несколько месяцев проводили закрытые переговоры в Вашингтоне по поводу предстоящего арктического острова.

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