"Историю начали переписывать еще российские цари": Ткаченко прокомментировал статью Путина об Украине

Ткаченко отметил, что Россия ведет войну против Украины на Донбассе, сеет вражду и использует лживую пропаганду.

В Министерстве культуры и информационной политики комментируя пропагандистскую статью Владимира Путина об Украине, заявили, что трактовка главы Кремля "не отличается особой оригинальностью", поскольку переписывать историю начали еще российские цари.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале.

Ткаченко отметил, что переписывать нашу историю начали еще российские цари, присвоив себе название "Русь", и советский диктатор Иосиф Сталин продолжил эту практику. Поэтому Ткаченко посоветовал включать критическое мышление, читая подобное, и помнить о реальных действиях России против Украины — война, сеяние вражды и лживая пропаганда.

"Переписывать историю начали еще российские цари, когда присвоили название "Русь" своей Московии. Так же продолжил это во времена убийства правды Сталин. Который не только снова рассказывал о "колыбеле братских народов", но и наглядно показал свое отношение к" братским народам" путем Голодомора, массовых депортаций и других геноцидных практик", — говорится в его сообщении.

Министр культуры и информационной политики объяснил, что такая же трактовка правды сейчас и в России, которая по конституции мол гарантирует право на самоопределение и свободу всем народам, оказавшимся в составе России, но в реальности — пренебрегает правами национальных меньшинств, принципами демократии, толерантности и равенства.

"Вот вам и "братство народов" по-русски. Мы об этом знаем, поэтому заберите его себе", — заявил Ткаченко.

Напоследок председатель Минкульта напомнил, что независимая Украина уходит корнями в тысячелетнюю историю.

"А мы в этом году будем праздновать 30-летие независимости страны, которая на самом деле своими корнями уходит в более чем тысячелетнюю историю. Оттуда начиналось славное становления Киевских князей, которые были не только визионерами и современными правителями, но и заложили основы тех свобод, которые унаследовала независимая Украина. И точно не Россия", — подытожил Александр Ткаченко.

Напомним, президент России Владимир Путин 12 июня в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней "Прямой линии" о том, что "русские и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение с "методичек" российской пропаганды. Подробности пропагандистской статьи Путина читайте по этой ссылке.

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