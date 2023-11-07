Истребители F-16 уже направляются к украинским пилотам в Румынии: что известно

Нидерланды уже отправили несколько своих истребителей F-16 в Румынию, чтобы украинские пилоты начали тренировку на них.

В Минобороны Нидерландов заявили, что пять нидерландских истребителей F-16 уже направляются в Европейский учебный центр F-16 (EFTC) в Румынии, где проходят тренировки украинские пилоты.

Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов.

Нидерланды выступили с инициативой создания центра EFTC и предоставляют для этой цели от 12 до 18 самолетов F-16. В то же время истребители остаются собственностью Нидерландов.

Вместе с Данией и при поддержке Соединенных Штатов Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий по мощности F-16 для Украины.

Учебный центр в Румынии будет сначала использовать самолеты для курсов повышения квалификации для наемных инструкторов F-16. Далее состоится непосредственно подготовка пилотов. Летать F-16 будут только в воздушном пространстве НАТО, добавили в Минобороны Нидерландов.

Напомним, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что первые истребители F-16 могут появиться в Украине весной 2024-го. По его словам, хватило бы около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство.

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