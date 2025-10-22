Истребители Gripen для Украины: в посольстве Швеции отреагировали красноречивым коллажем

Истребители Gripen

После объявленного соглашения о поставках Украине 100-150 истребителей Gripen, посольство Швеции опубликовало красноречивый коллаж.

Изображение появилось в аккаунте дипломатического представительства скандинавской страны в соцсети Facebook.

На коллаже изображен шведский истребитель с украинским флагом, который пилотирует котик.

«Самолеты летят», — говорится в заметке посольства Швеции в Киеве.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали двусторонние документ, которые предусматривают поставку 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Эта серия истребителей только начинает производиться, но их передача, по словам шведского премьера, «позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей».

Напомним, президент Зеленский сообщил, что Украина получит от Швеции истребители Gripen уже в 2026 году.