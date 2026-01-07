- Дата публикации
Истребители и разминирование: Швеция озвучила возможную роль в гарантиях безопасности для Украины
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что после заключения мирного соглашения страна готова предоставить Украине истребители Gripen.
Швеция готова предоставить Украине военную поддержку в рамках гарантий безопасности после достижения мирного соглашения.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам состоявшейся в Париже встречи Коалиции желающих.
По словам главы шведского правительства, в ходе переговоров члены Коалиции желающих, представители Украины и Соединенных Штатов обсудили вопросы мира в Украине и дальнейшие шаги по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Кристерссон отметил, что встречи в Париже позволили добиться существенного прогресса в обсуждении этих вопросов.
Премьер-министр подчеркнул, что после заключения мирного соглашения Швеция готова внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины и всей Европы. В частности, Стокгольм рассматривает возможность предоставления истребителей Gripen для воздушного наблюдения над территорией Украины.
Кроме того, Швеция готова привлечь морские ресурсы для проведения работ по разминированию в Черном море, а также продолжить обучение украинских военных офицеров. По словам Кристерссона, именно такие шаги могут стать частью международных усилий по поддержанию мира после боевых действий.
В то же время премьер-министр подчеркнул, что реализация этих намерений возможна только при выполнении ряда условий. Среди них – достижение мирного соглашения, четкое определение правил применения силы многонациональными силами, а также официальное одобрение соответствующих решений парламентом Швеции.
Ульф Кристерссон подытожил, что Швеция готова внести свой вклад в установление и сохранение мира в Европе.
Напомним, что Макрон, Стармер и Зеленский подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил после прекращения огня в Украине. Кроме того, США пообещали поддержку Украины в случае нового нападения РФ.