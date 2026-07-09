Истребители НАТО получили разрешение сбивать воздушные цели: где будут действовать новые правила

Флаг НАТО. / © bmkg.go.id

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НАТО решило усилить миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, превратив ее в систему противовоздушной обороны. Это позволит экипажам истребителей уничтожать беспилотники и другие воздушные цели, представляющие угрозу.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита Альянса в Анкаре, сообщает Reuters.

До этого времени главной задачей миссии было выявление и сопровождение российских военных самолетов, выполняющих полеты вблизи границ стран Балтии.

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«Миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на инциденты, сопровождая их. Таким образом, мы показываем, что обращаем внимание на инциденты. Это своего рода сдерживание. Но происходящее сегодня не является абсолютно мирной обстановкой», — высказался Науседа.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что у обновленной миссии будет «большая гибкость и быстрее реагирование на воздушные угрозы».

В настоящее время истребители НАТО поднимаются в воздух, когда вблизи границы пролетают российские военные самолеты, чтобы сопровождать их — от Калининградской области до Финского залива и дальше до границ основной территории страны-агрессора.

К слову, в этом году впервые были сбиты украинские БПЛА, залетевшие на территории Эстонии и Латвии. Это был первый случай открытия огня для защиты Североатлантического союза.

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Отмечается, что миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в Литве, Латвии и Эстонии в балтийских странах, близких к России, не имеющих собственных истребителей, была начата еще в 2004 году сразу после их вступления в Альянс.

Как сообщалось ранее, Россия стягивает войска к границам НАТО. The Telegraph со ссылкой на расследование датского телеканала DR пишет, что анализ спутниковых снимков выявил активность, по меньшей мере, в пяти районах вблизи границ государств Альянса. Речь идет о строительстве новых казарм, расширении существующей инфраструктуры и наращивании военного присутствия.

В частности, одним из ключевых объектов стала база в Печенге Мурманской области, которая расположена примерно в 11 км от норвежской границы. Еще один объект расположен вблизи Кандалакши вблизи границы с Финляндией.

Дата публикации 16:35, 07.07.26 Количество просмотров 37 Срочно! Что уже удалось получить от НАТО Зеленскому!

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