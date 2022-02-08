Истребители "Тайфун" и военные корабли: Великобритания не исключает укрепления сил НАТО в Европе

Истребители "Тайфун" и военные корабли: Великобритания не исключает укрепления сил НАТО в Европе

США, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не исключает возможность отправки истребителей "Тайфун" и военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.

Об этом пишет The Times.

Действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе. Также если Россия начнет еще одно вторжение, то это заставит Запад осуществить многое из того, что она стремится предотвратить.

"На самом деле, это уже происходит", - добавил Джонсон.

Премьер заявил, что в результате напряженности вокруг Украины Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток.

Но также сохраняется возможность урегулирования украинского вопроса дипломатическими средствами при условии, что Россия обеспечит деэскалацию ситуации.

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Добавим, что для обсуждения возможностей решения проблемы путем диалога в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс.

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