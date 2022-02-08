Истребители "Тайфун" и военные корабли: Великобритания не исключает укрепления сил НАТО в Европе

США, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не исключает возможность отправки истребителей "Тайфун" и военных кораблей для защиты Юго-Восточной Европы.
Об этом пишет The Times.
Действия России в отношении Украины вынуждают НАТО укреплять свои позиции в Европе. Также если Россия начнет еще одно вторжение, то это заставит Запад осуществить многое из того, что она стремится предотвратить.
"На самом деле, это уже происходит", - добавил Джонсон.
Премьер заявил, что в результате напряженности вокруг Украины Америка, Франция, Италия и другие союзники развертывают силы на юго-восточном фланге НАТО, точно так же, как Великобритания укрепляет северо-восток.
Но также сохраняется возможность урегулирования украинского вопроса дипломатическими средствами при условии, что Россия обеспечит деэскалацию ситуации.
Добавим, что для обсуждения возможностей решения проблемы путем диалога в Москву в ближайшее время отправятся министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава британского МИД Лиз Трасс.
Читайте также:
- Дуда предложил Столтенбергу провести переговоры НАТО-Украина и НАТО-Грузия
- Целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС – Макрон
- Агрессивные шаги России могут ускорить процесс членства Украины в НАТО — спикер Сейма Литвы
- НАТО готово к двум сценариям действий России в Украине — МИД Польши