ISW прокомментировал, почему Кремль не отреагировал на годовщину полномасштабной войны в Украине

Кремль не комментировал первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, вероятно, потому, что Россия не достигла ни одной из заявленных целей.

Также она не достигла значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Об этом пишет ISW

Президент России Владимир Путин и его администрация не делала никаких заявлений по поводу юбилея, хотя Путин делал многочисленные публичные выступления в течение последних трех дней. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал провокационные заявления о том, что Россия выиграет войну, и повторил, что для России жизненно важно достичь своих целей «отодвинуть угрожающие (России - ред.) границы, насколько это возможно, даже если они есть границы Польши».

Ранее оценивал, что Кремль использовал Медведева для поддержки информационных кампаний, направленных на военную поддержку Украины Западом, и для отвлечения внимания от военных неудач России. Заявления Медведева подчеркивают тот факт, что Кремль продолжает преследовать свои нереалистичные максималистские цели даже несмотря на то, что он не может предложить российскому народу значительных успехов после года дорогой войны в Украине.

Избранные русские блоггеры прокомментировали молчание Кремля на первую годовщину войны. Бывший российский офицер и упорный критик Кремля Игорь Гиркин раскритиковал заявления Медведева как бред и посетовал на то, что никто не помнит о больших потерях российского десантника во время боя за аэродром Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года. Гиркин заявил, что давно прогнозировал, что Россия вступила в длительную и изнурительную войну. Он отметил, что очень тяжело победить государство, которое получает внешнюю поддержку посредством немотивированных сил России, отсутствия гражданского общества и сильной промывки мозгов.

Связанный с Кремлем один из блогеров пытался умалять военные неудачи России, выражая благодарность за то, что война обнаружила недостатки, но огорчал высокую цену, заплаченную российской кровью. Он также усилил лживый нарратив Кремля о том, что война была необходима для прекращения якобы украинской «агрессии» на Донбассе. Его заявления точно отражают комментарии неназванных связанных с Кремлем чиновников для Financial Times, отметивших, что Путин будет пытаться представить катастрофические военные неудачи России как необходимый опыт, который Россия будет использовать для подготовки к предстоящей агрессии НАТО против России, которой якобы опасается.

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Отметим, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия на годовщину полномасштабной войны против Украины нанесет массированные ракетные удары по нашей территории, однако угроза обстрелов остается.

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