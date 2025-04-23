ISW: Путин может потребовать от Запада прекращения военной помощи Украине в обмен на перемирие

Путин может потребовать от Запада прекращения военной помощи Украине. / © Владимир Зеленский

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Россия, вероятно, постарается использовать переговоры о полном прекращении огня в Украине для достижения выгодных для себя уступок от Соединенных Штатов и Европейского Союза. Одним из главных условий, которые может выдвинуть Кремль, является полное прекращение поставок оружия Украине западными союзниками.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW)

ISW отмечает, что Россия уже пытается заинтересовать США экономическими проектами, не связанными с войной в Украине, вероятно, с целью создания основы для будущих требований по украинскому вопросу. В качестве примера аналитики приводят статью помощника президента РФ Николая Патрушева в "Коммерсанте", где он призывает к совместной российско-американской работе в Арктике.

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Эти российские инициативы контрастируют с позицией администрации Трампа, подчеркивающей, что любое экономическое партнерство между США и Россией возможно только после установления устойчивого прекращения огня в Украине.

Эксперты ISW напоминают, что официальные лица Кремля неоднократно заявляли о готовности к переговорам по завершению войны, пытаясь переложить ответственность за отсутствие прогресса на Украину. В то же время Владимир Путин отклонил ряд предложений по полному или временному прекращению огня, в частности инициативу Украины и США от 18 марта, предложение продолжить одностороннее "пасхальное перемирие", поддержанное Киевом и Вашингтоном, а также недавнее предложение Владимира Зеленского по мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Анализируя действия Путина, ISW предполагает, что российский лидер может подвергать сомнению способность Украины получать дальнейшую военную помощь от союзников в случае полного прекращения огня. В этой связи, вероятно, Кремль будет пытаться оговорить свое согласие на полное прекращение огня требованием к США и ЕС полностью остановить поставки оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас заявила, что США не использовали свои "инструменты" для давления на Россию.