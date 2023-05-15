Италия, Германия, Франция и Великобритания: политолог объяснил связь между странами и визитами Зеленского

Эксперт объяснил, почему президент Владимир Зеленский избрал для международных визитов именно эти страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию – эти страны играют немаловажную роль в НАТО. Тема евроатлантической интеграции Украины стала ведущей в ходе встреч Зеленского с лидерами европейских государств.

Об этом "24 каналу" рассказал политолог Владимир Фесенко.

"До окончания войны нас не могут принять и пригласить в НАТО, но до саммита в Вильнюсе будут искать формулу, как Украина присоединится к НАТО после войны. Сейчас идет дискуссия по этой теме и обсуждается во всех столицах, где был Зеленский", — пояснил Фесенко.

Политолог отметил, что по итогам визита президента в Париж и Берлин были подписаны декларации о поддержке перспектив членства Украины в НАТО.

Напомним, Владимир Зеленский 15 мая анонсировал создание самолетной коалиции.

В правительстве Великобритании сообщили, что уже летом государство начнет обучение украинских пилотов, и уже сейчас работает с другими странами по передаче истребителей F-16 Украине.

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