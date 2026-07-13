Италия хочет включить Украину в новое «европейское НАТО»

Гвидо Крозетто / © Associated Press

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Будущая архитектура безопасности Европы должна быть континентальной, а не ограничиваться только странами Европейского Союза и в нее, по мнению министра обороны Италии Гвидо Крозетто, должна войти и Украина.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

По его словам, новая модель европейской безопасности должна предусматривать партнерство не только между государствами ЕС, но и Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, странами Западных Балкан, Турцией и Украиной.

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«Долгосрочным ответом должна стать перспектива усиления обороны, которая не ограничивается только границами ЕС, а действительно континентальна и предусматривает партнерство с Великобританией, Норвегией, Швейцарией, Молдовой, странами Западных Балкан, Турцией и Украиной», — подчеркнул Крозетто.

Министр также отметил, что из-за стремительных изменений окружающей среды европейские правительства больше не могут планировать развитие оборонных способностей на 10-15 лет вперед.

«Правительства больше не могут ограничиваться планированием возможностей, которые будут доступны через десять или пятнадцать лет, когда ситуация полностью изменится», — сказал он.

Крозетто также обратил внимание на сигналы о возможном сокращении военного присутствия США в Европе из-за смены приоритетов Вашингтона.

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В стратегическом документе Министерства обороны Италии на 2027-2029 годы среди ключевых направлений определено развитие спутниковой связи, усиление защиты подводной критической инфраструктуры, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

«Нужно создать национальный и европейский центр противодействия гибридной войне», — заявил Крозетто.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров государств «коалиции желающих», которая состоится в Париже с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Мы ранее информировали, что Кремль все активнее переносит военное противостояние за пределы Украины, усиливая давление на страны НАТО и разворачивая информационные и военные провокации в Европе.

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