Италия и Франция закупят 700 зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны SAMP-T, которые прибудут в Украину.

В пятницу, 27 января, министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетил Рим, где встретился с главой Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Известно, что коллеги, в частности, обсудили передачу Украине ЗРК SAMP-T.

Об этом сообщает французское издание l'Opinion.

Министры обороны двух стран также договорились закупить для Украины 700 зенитных ракет Aster-30 на сумму около 2 млрд. евро.

"Сегодня в Риме мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в том числе в сфере противовоздушной обороны", — отметил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Jnvtnbv? Италия уже предоставила Украине 5 пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро. Подготавливается шестой пакет, включающий системы ПВО. В сотрудничестве с Францией Италия завершает отправку ракетного комплекса Samp-T.

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