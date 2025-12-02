ТСН в социальных сетях

Италия официально утвердила новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Италии обнародовало межведомственный декрет, санкционирующий передачу Украине очередного — уже 12-го — пакета военной помощи.

Елена Кузьмич
Италия

Италия / © Wikipedia

Итальянское правительство официально утвердило очередной оборонный пакет для Украины , о чем свидетельствует обнародованный межведомственный декрет. Документ подписан министром обороны и согласован с главой МИДа страны.

Об этом пишет ANSA

Декрет предусматривает безвозмездную передачу транспортных средств, вооружения и другого военного оборудования. Их точный перечень содержится в секретной справке Генштаба, поэтому не разглашается. В то же время указано, что описание вооружения будет производиться исключительно для бухгалтерского учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.

Италия уже передала Украине 11 оборонных пакетов общей ориентировочной стоимостью в 3 миллиарда евро.

Напомним, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил, что его страна выделит 1 млрд. евро на закупку военного оборудования у США для его использования в Украине. Помимо вооружения для Украины средства также пойдут на приобретение генераторов, чтобы смягчить последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

