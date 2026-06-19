- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 2 мин
Италия отменила визит Таяни в США после заявления Трампа о Мелони: что сказал президент
Италия отменила визит министра в США из-за высказываний Дональда Трампа.
Италия отменила визит своего министра иностранных дел Антонио Таяни в США. Это стало ответом на оскорбительные слова Дональда Трампа об итальянском премьере Джорджии Мелони.
Об этом сообщает итальянское издание La7.
Скандал между Италией и США — что случилось
Конфликт возник после телефонного интервью американского лидера, в котором он прокомментировал их совместную фотосессию на саммите G7.
«Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно желала фото со мной. Я бы не делал этого, но мне стало ее жаль», — заявил Трамп.
В ответ на это Джорджия Мэлони опубликовала видеообращение в Instagram, где опровергла слова президента США.
«Я и Италия никогда никого не умоляем», — отметила премьер.
Она также назвала заявления Трампа вымышленными и выразила сожаление, что глава США не проявляет аналогичной решительности в противодействии врагам Запада. Итальянский политикум, в том числе оппозиционные силы, выступил в поддержку премьер-министра.
Лидер партии Azione Карло Календа назвал поведение американского президента недопустимым и охарактеризовал Трампа как «комического хулигана и серийного лжеца».
Саммит G7 — последние новости
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как его американский коллега Дональд Трамп изменил мнение по Украине после прихода к власти.
Также после саммита G7 в Кремле устроили истерику из-за Трампа и Украины.
К тому же, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что якобы Зеленский не приглашал Путина на встречу на полях саммита G7. По его словам, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».