Италия отменила визит Таяни в США после заявления Трампа о Мелони: что сказал президент

Дональд Трамп / © Associated Press

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Италия отменила визит своего министра иностранных дел Антонио Таяни в США. Это стало ответом на оскорбительные слова Дональда Трампа об итальянском премьере Джорджии Мелони.

Об этом сообщает итальянское издание La7.

Скандал между Италией и США — что случилось

Конфликт возник после телефонного интервью американского лидера, в котором он прокомментировал их совместную фотосессию на саммите G7.

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«Она умоляла меня сфотографироваться с ней. Она так сильно желала фото со мной. Я бы не делал этого, но мне стало ее жаль», — заявил Трамп.

В ответ на это Джорджия Мэлони опубликовала видеообращение в Instagram, где опровергла слова президента США.

«Я и Италия никогда никого не умоляем», — отметила премьер.

Она также назвала заявления Трампа вымышленными и выразила сожаление, что глава США не проявляет аналогичной решительности в противодействии врагам Запада. Итальянский политикум, в том числе оппозиционные силы, выступил в поддержку премьер-министра.

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Лидер партии Azione Карло Календа назвал поведение американского президента недопустимым и охарактеризовал Трампа как «комического хулигана и серийного лжеца».

Саммит G7 — последние новости

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как его американский коллега Дональд Трамп изменил мнение по Украине после прихода к власти.

Также после саммита G7 в Кремле устроили истерику из-за Трампа и Украины.

К тому же, спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что якобы Зеленский не приглашал Путина на встречу на полях саммита G7. По его словам, «официальных каналов для связи между Москвой и Киевом нет».

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