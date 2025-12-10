Италия поддержала план Трампа: Мелони убеждала Зеленского пойти на уступки — СМИ

Премьер Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони носила совсем другой характер, чем это казалось в официальных прессрелизах. Вместо привычных заверений в солидарности итальянский лидер фактически выполнял роль посредника Белого дома и пытался склонить Киев к компромиссам.

О происходившем за кулисами переговоров в Риме сообщило итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на анонимные источники.

«Ты вынужден это сделать»

По данным источников издания, разговор лидеров длился полтора часа и был «откровенным». Мелони пыталась донести до Зеленского четкий месседж, который можно резюмировать фразой:

«Учти, что некоторые болезненные уступки ты, возможно, вынужден сделать».

Италия решила поддержать спешку, с которой команда Дональда Трампа пытается усадить стороны за стол переговоров. Рим сейчас ориентируется больше на позицию США, чем на осторожную линию Евросоюза. Мэлони фактически занималась «нравственной убеждением» Зеленского от имени Вашингтона.

Ситуация выглядела парадоксально: Зеленский просил Мэлони попытаться смягчить позицию Трампа, а она в ответ убеждала Зеленского смириться с реальностью.

Кроме того, по информации журналистов, в команде Мелони считают, что позиции украинского президента ослаблены из-за коррупционных скандалов в его правительстве.

Список претензий от Украины

Встреча не была «игрой в ворота». Украинская делегация также высказала свои претензии. Министр иностранных дел Андрей Сибига передал итальянским коллегам «список покупок» — перечень того, чего Киев ждет от Рима, но до сих пор не получил:

более активной позиции по разблокированию российских активов в Бельгии;

покупки американского оружия для передачи его Украине (в этом участвуют более 15 стран ЕС, но не Италия);

использование средств из европейской программы Safe на военную помощь (Италия входит в четверку стран, отказывающихся это делать).

Издание заключает, что переговоры не прошли гладко, и впервые между сторонами четко проявилась дистанция. Мелони пытается усидеть на двух стульях: оставаться в европейском тренде поддержки Киева, но в то же время не противоречить жесткому курсу Трампа.

Напомним, Украина активно работает над получением действенных гарантий безопасности для обеспечения постоянного окончания войны. По словам Зеленского, ключевое внимание уделяется двустороннему соглашению с Соединенными Штатами Америки.