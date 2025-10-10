Италия предлагает "всемирное перемирие": что ответила Украина

Георгий Тихий / © МИД Украины

Украина поддерживает предложение Италии о перемирии с Россией на время проведения зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2026 года

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 10 октября, «Интерфакс-Украина».

Дипломат напомнил, что РФ нередко начинала войны во время «Олимпийского перемирия», в частности, начала вторжение в Грузию и в Украину.

По словам спикера, РФ выбирает это время не случайно, ведь внимание медиа тогда приковано к спортивным событиям, а значит, «на фоне этих событий можно совершать преступления».

В то же время Тихий подчеркнул, что «Украина готова к перемирию с РФ, не обязательно дожидаясь Олимпиады».

«Мы готовы уже сейчас. Если РФ для этого нужно „олимпийское перемирие“, то пусть будет „олимпийское перемирие“. Но мы настаиваем на том, чтобы это произошло раньше», — заявил дипломат.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия призывает к перемирию во всех войнах на время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале в Италии.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 6 по 26 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.