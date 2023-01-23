Италия предоставит Украине ракетный комплекс Samp-T и предпримет "некоторые конфиденциальные мероприятия"

Итальянский вице-премьер-министр и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия поддерживает все возможные пути достижения справедливого мира в Украине, что означает независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом пишет Corriere della Sera.

"Конфликт должен закончиться как можно быстрее: но тогда для стран-союзников Украины должно быть очень ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", — сказал он.

Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро. Подготавливается шестой пакет, включающий системы ПВО. В сотрудничестве с Францией Италия завершаем отправку ракетного комплекса Samp-T.

Также Антонио Таяни добавил о других действиях, конфиденциальных.

Парламент страны проинформирован о каждой инициативе и о любом предстоящем отправлении военной помощи.

Потребности в материально-техническом и военном обеспечении все больше будут ключевым фактором как для Киева, так и для Москвы. Все видят глобальные последствия конфликта, особенно в отношении продовольственной и энергетической безопасности. Единство целей и максимальное сотрудничество с международными партнерами важны на этом этапе, как никогда», — добавил вице-премьер-министр и министр иностранных дел.

Напомним, что ранее США и Италия обсуждали передачу Украине ПВО SAMP-T, что может сбивать крылатые ракеты и самолеты.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T относится к классу "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет 80 км. Эта ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. Через десять секунд она может выпустить восемь ракет.

SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.

К тому же Италия заявила о готовности выступить гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией.

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