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Италия призвала изменить правила голосования в ЕС после венгерского вето

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Италия призвала изменить правила голосования в ЕС после венгерского вето

Фото: Associated Press

Таяни заявил, что правило единогласия "блокирует Европу"

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал отменить правило принципа единогласия при принятии решений Евросоюза после венгерского вето в помощь Украине.

Об этом чиновник заявил после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом в Вене, сообщает Укринформ.

Таяни заявил, что правило единогласия "блокирует Европу".

"Нам нужно больше принимать решений большинством голосов. Если вы хотите большей и более сильной Европы, то единогласие должно остаться в прошлом", — призвал Таяни.

Министр заявил, что в Евросоюзе нужно ввести правило квалифицированного большинства, предусматривающее, что решения должны быть поддержаны не менее 55% стран-членов (15 из 27), представляющих 65% населения ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро помощи для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии тренировать военные ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
716
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