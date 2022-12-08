Италия призвала изменить правила голосования в ЕС после венгерского вето

Таяни заявил, что правило единогласия "блокирует Европу"
Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал отменить правило принципа единогласия при принятии решений Евросоюза после венгерского вето в помощь Украине.
Об этом чиновник заявил после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом в Вене, сообщает Укринформ.
Таяни заявил, что правило единогласия "блокирует Европу".
"Нам нужно больше принимать решений большинством голосов. Если вы хотите большей и более сильной Европы, то единогласие должно остаться в прошлом", — призвал Таяни.
Министр заявил, что в Евросоюзе нужно ввести правило квалифицированного большинства, предусматривающее, что решения должны быть поддержаны не менее 55% стран-членов (15 из 27), представляющих 65% населения ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро помощи для Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Украины отреагировали на отказ Венгрии тренировать военные ВСУ.
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