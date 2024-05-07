Италия сделала заявление о применении ее оружия по территории России

В МИДе Италии запретили Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов за пределами границ Украины.

Оружие, которое Италия предоставляет украинским Вооруженным силам в рамках военной помощи, может использоваться только в пределах границ Украины.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет ANSA.

"Все военные средства, которые мы направляем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины", — сказал Таяни.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки войск НАТО в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправления войск, которые воевали бы против россиян", — отметил глава МИД Италии.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии заявила, что некоторые западные страны разрешили Украине атаковать их оружием военные объекты на территории России. В то же время она подчеркнула, что международное право позволяет использовать дальнобойное оружие для ответных ударов по объектам, из которых страна-нападающий атакует другую.

Читайте также: