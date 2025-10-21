ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
37
Время на прочтение
1 мин

Италия сигнализирует о готовности помочь Украине покупать американское оружие — Bloomberg

Италия подала сигнал союзникам, что готова присоединиться к механизму финансирования закупок американского оружия для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Италии

Флаг Италии / © pixabay.com

Италия впервые дала сигнал, что готова присоединиться к механизму, по которому союзники финансируют закупку американского вооружения для Украины, сообщает Bloomberg .

Италия «неофициально» дала понять союзникам, что рассматривает возможность вклада в Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) — программу, позволяющую европейским странам оплачивать закупку американских систем вооружения для Украины.

По данным источников Bloomberg, сигнал раздался во время встречи министров обороны НАТО на прошлой неделе. Ранее Рим воздерживался от участия в таком формате через собственные каналы поставок, однако в настоящее время готов присоединиться, чтобы не оставаться в стороне от совместных оборонных инициатив союзников.

PURL был создан для координации запросов Украины о критически важных вооружениях и ускорении процедур закупок в США. Усиление участия Италии будет означать расширение европейского вклада в поставку оружия Киеву в период, когда Вашингтон сосредоточивается на двусторонних переговорах с Россией о возможных рамках будущего соглашения о безопасности.

Официального заявления от правительства Италии пока нет, но, по данным Bloomberg, внутренние политические консультации уже проходят.

Напомним, россияне 20 октября запустили КАБ в Полтавскую область. Это оружие впервые достигло области.

Дата публикации
Количество просмотров
37
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie