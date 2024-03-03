Италия выведет из Словакии свою систему ПВО: Фицо возмутился

Италия предоставляла свою систему на год.

Италия выведет из Словакии свою систему противовоздушной обороны. Ее в прошлом году передали, чтобы заменить американскую ПВО Patriot.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Aktuality.sk.

Глава словацкого правительства говорит, что получил от Рима сообщение о выводе системы ПВО, которую "они одолжили нам на год, (она) будет выведена из Словакии, потому что она им нужна где-нибудь".

Такое решение итальянского правительства возмутило Фицо. В этом контексте политик задался вопросом, что будет защищать АЭС и другие стратегические цели в его стране.

"Во-первых, предыдущие власти подарили Украине исправную массивную российскую систему ПВО С-300. Затем у нас здесь некоторое время были американские Patriot. Они тоже уехали, а теперь и итальянские уедут", — заявил он.

В Словакии 145 итальянских солдат с системой ПВО SAMP/T Mamba действуют на военной базе Малацки-Кучиня в рамках передового присутствия НАТО.

Как сообщалось, премьер Польши Тональд Туск обвинил своего словацкого коллегу Роберта Фицо в "пророссийской риторике" по военной помощи Украине. Поводом для этого стало заявление Фицо о том, что военная помощь для Украины "продолжила двухлетнюю войну".

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