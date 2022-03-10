Итальянская энергокомпания Eni останавливает закупку нефти в России

Западные санкции уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков.

Итальянская энергетическая группа Eni приостановила закупку нефти у России после ее вторжения в Украину и внимательно следит за событиями по закупке газа.

Об этом пишет Reuters.

"Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России", – говорится в комментарии компании в среду.

На прошлой неделе Eni также заявила, что продаст свою долю в газопроводе "Голубой поток", через который российский газ поставляют в Турцию, и который является собственностью российской компании "Газпром".

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Италия, использующая газ для производства примерно 40% электроэнергии, импортирует более 90% своих потребностей в газе, причем около 40% приходится на импорт из РФ.

После вторжения России в Украину Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газа в таких странах-производителях, как Алжир, Катар и Азербайджан.

Напомним, с рынка РФ уже ушли такие нефтегазовые гиганты, как Shell и BP.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт газа и нефти из России.