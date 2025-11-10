Итальянский политик сделал татуировку в поддержку Украины (фото)

Карло Календа

Глава итальянской либеральной партии «Дия» и сенатор Карло Календа зафиксировал свою решительную поддержку Украины. Да, он сделал татуировку с украинским гербом.

Об этом Календа написал в сети X.

Соответствующее фото чиновник обнародовал в соцсети.

«А теперь у нас эта татуировка на всю жизнь», – подписал фото Календа.

Также публикация усилена хештегом "Слава Украине!".

Ранее эксочельщик МИД Украины Дмитрий Кулеба показал свою татуировку . Так, дипломат запечатлел на руке цитату из стихотворения Тараса Шевченко «Судьба»: «Мы не лукавили с тобой».

«Тарас Шевченко однажды написал в одном из своих писем другу: «Я в марте месяце еду за границу, а в Малороссию не поеду, чур ей, потому что там, кроме плачу, ничего не услышу». Давайте не огорчать Кобзаря, что мы за 180 лет нисколько не изменились. Должны оплакивать погибших, честно осознавать силу врага и собственные пороки, но никогда не лукавить друг с другом, верить в лучшую судьбу нашей прекрасной страны и людей и ежедневно работать на нее. И мы сами, и враг, и партнеры должны слышать, что нас не сломать», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.