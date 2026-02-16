Итоги Мюнхена-2026: как Европа готовится к нападению России, отворачивается от США и "заигрует" с Китаем

Итоги Мюнхенской конференции 2026

Мирового порядка, основанного на правилах, больше не существует. Об этом сказал канцлер Германии Фридрих Мерц, открывая Мюнхенскую конференцию . Правда, он констатировал, что и так давно известно, предложив США вместе восстановить трансатлантическое доверие. Тон госсекретаря Марко Рубио, который в этом году в Мюнхене представлял Америку, был заметно мягче прошлогодних оскорбительных упреков вице-президента Джей Ди Венса в адрес Европы.

Рубио говорил, что США всегда будут «детям Европы», а приехавшие в Соединенные Штаты немецкие фермеры и ремесленники значительно улучшили качество американского пива. Однако, несмотря на овации, сопровождавшие довольно доброжелательную речь Рубио, которую глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер назвал партнерскими заверениями со стороны США, большинство европейцев вряд ли ему поверили.

США не собираются пересматривать свою тарифную политику по отношению к Европе. А в день выступления Рубио в Мюнхене – 14 февраля на День всех влюбленных – Белый дом запостил шутливую «валентинку», где Гренландия изображена в форме сердца с подписью: «Время определиться с нашими отношениями». Многочисленная американская делегация в Мюнхене дала еще раз понять европейцам: США не считают Россию угрозой, поэтому оборона Европы – это проблема самой Европы, американцы сохранят только ядерный зонтик.

Поэтому многие европейские страны, даже не пытаясь наработать новую стратегию по отношению к США, не говоря уже о России, начали искать «баланс» в Пекине. Тема Китая на конференции обсуждалась особенно обнадеживающе. Как будто КНР - это не главный спасательный круг России в войне против Украины. Россию же в Мюнхене чаще всего называли black box – «черный ящик», с которым европейцы не знают, что делать. Хотя Украина уже давно возложила на стол действенную стратегию и механизмы остановки войны.

ТСН.ua побывал на 62-й Мюнхенской конференции безопасности. Громкие заявления мировых лидеров с ее главной сцены уже разлетелись по медиа и соцсетям. В этой статье читайте о трех главных для Украины итогах закрытых обсуждений в Мюнхене.

Черный ящик страха: что делать с Россией

Один из немецких дипломатов, несколько раз переспросив у модераторки дискуссии, у нас ли Chatham House rule (разрешенное цитирование, но без фамилий - Ред.), сказал о России:

«Там почти завершено формирование режима по северокорейскому образцу. Российскому обществу безразлично их потери на фронте. Кремлю тем более».

На открытых мероприятиях европейские и американские политики и чиновники говорили о серьезных проблемах в российской экономике, а на закрытых - не имеющих достоверных данных о ее реальном состоянии из-за закрытости режима. Один из чиновников США сказал прямо: Россия - это головная боль Европы, которая имеет все возможности и технологическую базу, чтобы ее остановить. Европейские генералы оппонировали, что Европа не справится без США из-за технологической и зависимости от обмена разведданными. Хотя и справедливо отмечали: «Все эти десятилетия США обеспечивали Европе безопасность, а Россия – газ. Пора платить за выставленный счет».

ТСН.ua задавал вопросы многим европейским политикам и военным, что нужно сделать, чтобы сломать планы России и остановить войну. Ответы были достаточно очевидными – это координация санкций между США, Европой и другими западными странами, а также дальнобойные удары Украины по России. Однако из-за разрушенных администрацией Трампа отношений с Европой, на координацию вряд ли можно надеяться. К тому же, как правильно заметил Владимир Зеленский, до сих пор не санкционирована хотя бы российская атомная отрасль.

Относительно украинских дальнобойных ударов, у нас до сих пор нет даже немецких ракет Taurus . На одной из открытых дискуссий о России сенатор-республиканец Линдси Грэм снова призвал к предоставлению Украине американских «Томагавков». Но он об этом говорит уже больше года, как и об «адском» санкционном законопроекте, которым предлагается ввести 500% пошлины для «друзей» Путина. Однако Трамп сформировал довольно закрытую модель управления страной узким кругом лиц, в которую даже его конгрессмены вряд ли входят.

Украина предлагает действенный механизм – физически останавливать и задерживать танкеры в Балтийском море и шире. Но разделенная Европа боится. На сегодняшний день европейцы занимают выжидательную позицию в надежде, что на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре этого года республиканцы лишатся хотя бы одной из палат, пошатнувшей единоличное правление Трампа. Хотя вряд ли это существенно изменит подход Америки к войне России против Украины.

Главный спонсор России: Китаю выгодно все

Обиженные американцами, европейцы все чаще ездят с визитами в Пекин. Причем, даже члены американской делегации на закрытых обсуждениях в Мюнхене защищали «прагматический» подход и «стабильные» отношения с Китаем. Посол США при НАТО Мэтью Витакер даже предположил, что один звонок из КНР (наверное в Кремль - Ред.) может остановить войну. Однако цели у европейцев и американцев разные: США хотят оторвать Россию от Китая, чтобы Москва не стала "тылом" Пекина в возможной предстоящей войне; европейцы ищут альтернативные рынки сбыта в тарифной войне с США.

Главный дипломат Китая Ван И произнес речь с главной сцены Мюнхенской конференции. Однако по открытой просьбе Вольфганга Ишингера подтвердить поддержку Китая территориальной целостности и суверенитета Украины, так и не сделал этого. На полях конференции украинский министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с Ван И. По итогам Сибига заявил, что Киев не имеет подтвержденных фактов поставки Китаем летального оружия России.

«По данным нашей разведки, Китай не снабжает оружием в РФ напрямую. Таких фактов у нас нет. Возможно, были обнаружены какие-то моменты», - подчеркнул глава МИД Украины, добавив, что отдельные китайские компании поставляют продукцию двойного назначения, и Киев постоянно поднимает этот вопрос в диалоге с Пекином.

Очевидно, что в условиях, когда Кремль не демонстрирует желания уступить ни одно из своих максималистских требований, Украина и западные партнеры решили снова попытаться поговорить об этом с Китаем, который получает выгоды не только от войны России против Украины, но и от раскола между Европой и США. К тому же напомним, что Пекин не только поставляет Москве все необходимое для производства баллистических ракет, беспилотников и другого оружия, но и предоставляет спутниковые данные, которые могут использоваться для ударов по Украине.

«Мы в заднице»: кто еще кому будет давать гарантии

В украинских соцсетях вызвал возмущение тезис Вольфганга Ишингера, который он сказал в интервью накануне Мюнхенской конференции : «Пока Украина защищает Европу, опасность (для самой Европы – Ред.) не так уж велика». Действительно, как бы цинично это ни звучало, Европе выгодно сдерживать Россию именно в Украине. Однако парадокс состоит в том, что понимание этой цинической парадигмы автоматически не приводит к существенному увеличению военной и финансовой помощи Украине.

На дискуссии о состоянии оборонного производства в Европе один из литовских чиновников сказал: «Если завтра Украина не с нами, нам придется садиться и писать стратегию против Украины». Другое уже бывшее литовское чиновник, вспоминая об искусственном миграционном кризисе на границах Польши и стран Балтии в 2021 году, который спровоцировали Россия и Беларусь, говорил о разнице между тем, что написано в бумагах, и как оно на самом деле:

«На бумагах мы были готовы до 40 тысяч мигрантов на нашей границе. По факту не выдержали даже 500».

Один из европейских генералов подтвердил недавнюю публикацию в The Wall Street Journal о прошлогодних учениях в Эстонии с применением беспилотников, когда во время имитации боя подразделение из 10 украинских военных разгромило два батальона НАТО. Этот европейский генерал, конечно, сказал, что есть проблемы и они над ними работают. Однако WSJ в своей статье приводила другую цитату командира: "Мы в заднице".

«Мы постоянно говорим, что Европе нужно проснуться. Мы не готовы к налету сотен беспилотников», - говорил один из немецких политиков, иронизируя, что, возможно, уже Украине нужно давать гарантии безопасности Европе.

Однако даже с пониманием всех своих уязвимостей на площадке Мюнхенской конференции европейские лидеры не могли прийти к согласию ни о предоставлении Киеву действительно действенных гарантий безопасности, ни гарантировать членство Украины в ЕС. У президента Франции Эммануэля Макрона прямо спросили, почему «коалиция решительных», которой европейцы так гордятся, не посылает свои войска в Украину сейчас.

«Сегодня, если мы вмешаемся, мы возьмем ответственность за эскалацию. Я думаю, что мы будем ответственны за провоцирование», - ответил Макрон, который в 2027 году после выборов во Франции потеряет свой пост, и неизвестно, сохранит ли следующий президент благосклонность и вклад Франции войсками в «коалицию желающих».

Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции 2026 года / © Associated Press

Относительно быстрого вступления Украины в ЕС уже в 2027 году, как на этом настаивает Владимир Зеленский, как на одной из гарантий безопасности для Украины, также отмеченной в мирном плане из 20 пунктов, в Мюнхене звучали разные мнения. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что нужно просто найти правильный путь. А вот глава европейской дипломатии Катя Каллас и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявили, что страны-члены не могут дать Украине дату вступления в ЕС.

«Дата членства Украины в ЕС связана с мирным соглашением. Война не завершится в 2026 году. Поэтому, честно говоря, на сегодняшний день я не могу представить, что мы заключим соглашение (о вступлении Украины в ЕС - Ред.) в 2026 году. Если я ошибаюсь, я с радостью признаю это повсюду», – добавил Эдгарс Ринкевичс.

Однако не зная, что делать с Россией и из-за нежелания задействовать реальные механизмы остановки ее «теневого» флота из-за страха, не говоря уже о санкционировании российской атомной отрасли, банков и т.д., ЕС собственными руками отдаляет окончание войны и вступление Украины в ЕС.

Например, глава МИД Нидерландов Дэвид ван Веэл тоже убежден, что без участия США гарантии безопасности для Украины не будут работать. По словам Андрея Сибиги, Киев получил подтверждение, что американцы готовы ратифицировать эти гарантии в Конгрессе. Но это зависит от достижения мирного соглашения. Россияне, как известно, требуют от Украины сдачи территорий. И американцы не против.