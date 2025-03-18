Итоги разговора Трампа с Путиным: в Белом доме сделали ряд заявлений

В частности, движение к миру начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, заявили в Белом доме.

В Белом доме обнародовали итоги состоявшегося 18 марта телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина.

Об этом написала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Сегодня президент Трамп и президент Путин говорили о необходимости мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт нужно завершить продолжительным миром. Они также отметили необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь, которую пролили, и те средства, которые Украина и Россия потратили на эту войну, лучше бы потратили на нужды своего народа", - заявили в Белом доме.

Также она предоставила ряд других тезисов по итогам разговора президентов.

Заявления Белого дома после разговора Трампа и Путина

"Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен быть прекращен давным-давно с помощью искренних и добросовестных мирных усилий."

"Движение в мир начнется с прекращения огня в энергетике и инфраструктуре, а также с технических переговоров по реализации морского перемирия в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры немедленно начнутся на Ближнем Востоке."

"Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшением двусторонних отношений между США и Россией имеет огромные перспективы. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира."

Напомним, переговоры по телефону президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина стали самыми длительными в истории переговоров в таком формате глав России и США.

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