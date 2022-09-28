"Итоги референдумов всем очевидны": какие фейки распространяют российские оккупанты

Центр противодействия дезинформации заявил, что в течение 27 сентября оккупанты распространили очередные фейки и манипуляцию.

Манипуляцию

СМИ РФ сообщили, что во время очередной проповеди московский патриарх Кирилл призвал всех верующих к укреплению в вере и «духовной мобилизации» всех своих сил, выразив надежду, что это будет способствовать полному примирению России и Украины.

Дезинформацию

Депутат Совета федерации РФ А. Турчак заявил, что «итоги референдумов всем очевидны, их легитимность не вызывает сомнений… а голосование на референдумах происходило свободно и открыто вопреки усилиям киевского режима его сорвать».

Дезинформацию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «ситуация с вывозом зерна из Украины является полным обманом, [поскольку] зерно из Украины продолжает идти мимо самых бедных стран… [таким образом] Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис, и при этих условиях РФ нужно обеспечить свою продовольственную безопасность».

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