Итоги саммита Крымской платформы: что мировые политики говорили об Украине, России и войне

В Киеве 23 августа завершился второй саммит Крымской платформы с участием около 60 стран и международных организаций. Все участники отмечали необходимость деоккупации Крыма и завершения войны России против Украины.

ТСН.ua собрал главные заявления политиков, выступивших на саммите Крымской платформы.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно с захвата Крыма началась деградация России.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которое еще не так давно приглашалось за стол с "Большой семеркой", и которое теперь борется за первенство с самыми жестокими режимами прошлого, ответственными за геноцид, захватнические действия и депортации", – сказал глава государства.

Он также убежден, что после деоккупации Крым вместе с Украиной станет членом ЕС.

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что планирует побывать в Крыму после его освобождения от российских захватчиков. Он заверил, что Польша является надежным тылом для Украины и настоящим домом для украинских беженцев во время российского нашествия.

А еще Дуда во время своей речи объединил вместе слова из гимнов обоих государств.

"Мой друг, Владимир, дорогие украинские братья: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła ("Еще не погибла Польша" – ред.), вместе до победы", – сказал польский лидер.

Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон четко заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет захватить всю территорию Украины, как он это сделал с Крымом в 2014 году. Поэтому глава Кремля готовит фейковые референдумы для аннексии территорий.

Джонсон призвал объединиться, чтобы не позволить силой менять границы.

"Перед лицом путинского нападения мы должны и дальше оказывать украинским друзьям всю военную поддержку, гуманитарную, экономическую, дипломатическую помощь, в которой они нуждаются, пока Россия не прекратит эту ужасную войну и не заберет свои силы со всей территории Украины", — заявил британский премьер.

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последствия развязанной Россией войны против Украины испытывают и другие государства мира. Политик призвал РФ прекратить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Макрон также сказал, что "хотел бы напомнить России о ее обязательствах по соблюдению международного права".

Он отметил ухудшение гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека в Крыму после его аннексии.

"Год назад мы собирались и осудили аннексию Крыма. Украина избрала путь дипломатии, тогда как Россия избрала путь войны. И снова в очередной раз нарушила основы международного права — начала полномасштабное вторжение 24 февраля", — отметил президент Франции.

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган в своей речи сказал, что его государство поддерживает возвращение Украине аннексированного Крыма. А война России против Украины должна закончиться справедливым миром – сохранением территориальной целостности Украины.

"Мы считаем захват Крыма незаконным. Это наша принципиальная позиция. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине", — подчеркнул Эрдоган.

Марио Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги выразил твердую поддержку Украины и заявил, что оккупация Крыма была неприемлемым актом агрессии, грубым нарушением международного права.

"В феврале российские войска использовали Крым как плацдарм для нападения на юге Украины, включая Херсон и продолжают использовать Крым для создания военного давления на другие территории, в частности на Николаев, Одессу. Россия должна прекратить свою незаконную оккупацию, свои жестокие нападения на гражданских", – сказал итальянский премьер.

Олаф Шольц

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Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Запад никогда не признает так называемые "референдумы " о присоединении украинских территорий к РФ. Он также сообщил, что Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине. Правительство ФРГ будет продолжать финансовую помощь Украине.

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ превратила Крым в один из самых милитаризованных участков планеты.

"Это стало плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Президент Путин думал, что он может сломать украинский народ и его вооруженные силы, но он ошибался", — сказал генсек Альянса.

Он также отметил, что в Украине идет война на истощение и зима будет тяжелой.

Напомним, правительство Германии планирует передать Украине на вооружение новые системы ПВО IRIS-T.

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