Итоги заседания "Рамштайна": что пообещали Украине партнеры

Пять стран-партнеров Украины подтвердили решение о новых взносах в программу PURL.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Zelenskiy/Official

На встрече в формате «Рамштайн» партнеры Украины выразили понимание потребностей в усилении украинской ПВО и в совместном производстве оружия. Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти стран-партнеров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра обороны Украины Михаила Федорова.

Украинский лидер выразил благодарность таким странам:

  • Германии — за продолжение нашей работы по ПВО и возможностей украинских дипстрайков;

  • Британии — за продолжение работы по поставкам необходимых дронов, и важно, чтобы мы и в дальнейшем развивали совместные возможности;

  • Норвегии — за более чем 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами, а также 150 миллионов долларов — на усиление нашей логистики;

  • Нидерландам — за более 200 миллионов евро на беспилотники;

  • Испании — за ощутимую готовность работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать наши совместные оборонные способности;

  • Канаде — за очередное усиление определенных оборонных направлений;

  • Бельгии — за дополнительные средства на поставку снарядов и усиление нашей ПВО;

  • Литве и Эстонии — за взносы в программу PURL.

«Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о заинтересованности ее страны в совместном с Украиной производстве дронов.

