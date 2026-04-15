Итоги заседания "Рамштайна": что пообещали Украине партнеры
Пять стран-партнеров Украины подтвердили решение о новых взносах в программу PURL.
На встрече в формате «Рамштайн» партнеры Украины выразили понимание потребностей в усилении украинской ПВО и в совместном производстве оружия. Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти стран-партнеров.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада министра обороны Украины Михаила Федорова.
Украинский лидер выразил благодарность таким странам:
Германии — за продолжение нашей работы по ПВО и возможностей украинских дипстрайков;
Британии — за продолжение работы по поставкам необходимых дронов, и важно, чтобы мы и в дальнейшем развивали совместные возможности;
Норвегии — за более чем 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами, а также 150 миллионов долларов — на усиление нашей логистики;
Нидерландам — за более 200 миллионов евро на беспилотники;
Испании — за ощутимую готовность работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать наши совместные оборонные способности;
Канаде — за очередное усиление определенных оборонных направлений;
Бельгии — за дополнительные средства на поставку снарядов и усиление нашей ПВО;
Литве и Эстонии — за взносы в программу PURL.
«Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей», — подчеркнул Зеленский.
Напомним, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила о заинтересованности ее страны в совместном с Украиной производстве дронов.