Иванов заявил о парижской недвижимости семьи Гетманцева и призвал НАБУ проверить происхождение средств

По информации Иванова, речь идет о квартире площадью 143 квадратных метра, которая якобы оформлена на французскую компанию LES HAUTS D'ESMERALDA. Журналист ссылается на выписку из французского бизнес-реестра и отмечает, что в украинской декларации политика стоимость жилья указана около 10 млн грн. Совладелицей фирмы, по его информации, является мать депутата Елена Гетманцева и юрист юридической компании Jurimex Екатерина Муравьева, работавшая вместе с Гетманцевым.

Иванов называет задекларированную цену «явно заниженной», ведь, по его словам, 143 квадратных метра во французской столице стоят гораздо дороже. Он предполагает, что стоимость могла быть уменьшена для занижения налогов и призывает французские налоговые органы проверить эту сделку.

Отдельно журналист отмечает, что даже по задекларированной сумме покупка такого имущества вызывает вопросы. «10 млн грн – это примерно зарплата за 12 лет работы. Никаких официальных сбережений, которые бы позволили купить квартиру в Париже, в декларациях нет», — отмечает он. Иванов предполагает, что для оформления имущества использовались родственники и коллеги как формальные собственники.

В письме также звучит резкая критика политической деятельности Гетманцева. Иванов называет его «главным врагом украинских предпринимателей», который якобы тормозит развитие рынка своей налоговой политикой и планирует в 2026 году «выжать из налогоплательщиков еще 400 млрд грн». Он выражает непонимание, почему украинские антикоррупционные органы до сих пор не проверили эти факты и призывает НАБУ обратить внимание на обнародованные документы.

Напомним, по данным YouControl, в 2024 году в Украине прекратили деятельность почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей – это самый высокий показатель за последние пять лет. Ранее в адрес Гетманцева уже звучала критика из-за создания условий, которые, по мнению части экспертов и предпринимателей, способствовали сворачиванию малого бизнеса и переносу компаний за границу.