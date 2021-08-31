"Из 28 осталась одна": Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Беларуси и России

"Из 28 осталась одна": Лукашенко и Путин подпишут все дорожные карты по интеграции Беларуси и России

Александр Лукашенко снова приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин во время переговоров, которые состоятся в Москве 9 сентября, подпишут все дорожные карты по интеграции двух стран в рамках Союзного государства.

Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко, передает ТАСС .

"Мы, слава богу, через три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [России и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции ", — сообщил дипломат.

Напомним:

Александр Лукашенко снова приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.

снова приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Как говорится на сайте Лукашенко, стороны во время встречи в РФ "еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику".

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