Из Беларуси в РФ улетели пять российских Ил-76 - мониторинговая группа

Из Мачулищей в Россию улетели пять Ил-76 ВКС РФ.
С аэродрома «Мачулищи», что в Беларуси, в промежутке с 18:25 до 19:10 улетели обратно (на аэродром вылета) пять военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС РФ.
Об этом информирует мониторинговая группа «Беларускі Гаюн»,
Эти же самолеты вчера вечером прилетели в Беларусь из Пскова.
По их данным, самолеты улетели пустыми. Отметим, что в Беларусь они тоже прилетели пустыми.
Таким образом, самолеты просто сутки пробыли в Мачулищах и улетели обратно. Нельзя исключать, что целью прилета была переброска воинского контингента из Беларуси в РФ для подавления «мятежа Пригожина». На это указывает тот факт, что самолёты сутки просто находились в Беларуси без признаков какой-либо активности.
«В свою очередь, это может свидетельствовать, что итог «марша справедливости» был отнюдь не очевидным, раз пришлось отправлять в Беларусь транспортные Илы за подкреплением. Равно как и не было уверенности в итогах переговоров, раз самолеты простояли в Мачулищах еще целый день после окончания «мятежа», - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.
Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москви, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".
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