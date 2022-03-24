Из фракции "ОПЗЖ" вышли пятеро народных депутатов

24 марта прошло заседание парламента.

На заседании Верховной Рады 24 марта пятеро народных депутатов заявили о своем выходе из состава фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом по итогам заседания сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Согласно сообщению, парламентскую фракцию "ОПЗЖ" покинули Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

Отметим, что перед началом вторжения России в Украину 24 февраля в состав фракции "ОПЗЖ" входили 44 народных избранника.

Напомним, 19 марта СНБО запретил на период действия военного положения в Украине деятельность 11 политических партий, лидеры и члены которых довольно часто продуцируют пророссийскую риторику. В список попала и "ОПЗЖ".

Кстати, именно членов этой партии больше всего среди тех нардепов, которые покинули Украину, зявил ранее спикер парламента Руслан Стефанчук.