Из интервью Зеленского WP удалили часть о контактах ГУР с Пригожиным: реакция владельца "Вагнера"

Издание The Washington Post убрало из интервью президента Украины Владимира Зеленского часть с вопросом о контактах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Главным управлением разведки Минобороны.

Об этом пишет российская служба BBC.

Из интервью с Зеленским, вышедшем на сайте WP 13 мая, был удален фрагмент с вопросами об утечке тайных документов США, в которых якобы идет речь о связях Пригожина с украинской разведкой. Заметим, что предыдущая версия интервью сохранилась в Интернет-архивах.

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Приводим удаленные отрывки интервью журналистов WP с Зеленским.

"Документы указывают на то, что ГУР поддерживает неофициальные контакты с Пригожиным и вы были в курсе, в частности, по поводу встреч Пригожина с офицерами ГУР. Это правда?" – спросили интервьюеры.

"Это вопрос (военной – ред.) разведки. Вы хотите, чтобы меня судили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы, или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки, я хотел спросить у вас: с какими источниками в Украине вы контактируете? Кто говорит о деятельности нашей разведки? Ведь это самое тяжелое преступление в нашей стране. С какими украинцами вы разговариваете?" – поинтересовался президент Украины.

В ответ на это журналисты WP принялись уверять Зеленского, что никто из украинских чиновников об этом с ними не говорил. Собеседники президента утверждали, что опираются исключительно на утечку документов США.

Так, журналист WP сказал, что может зачитать, какая есть информация о Пригожине и ГУР.

"13 февраля Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины, сообщил вам о российском плане дестабилизации Молдовы с помощью двух бывших сотрудников "Вагнера". Буданов сообщил вам, что рассматривает эту схему как способ (российской стороны – ред.) разоблачить Пригожина (в контактах с ГУР – ред.), потому что "мы имеем с ним дело". Вы поручили Буданову проинформировать президента Молдовы Майю Санду, а Буданов сказал вам, что ГУР сообщило Пригожину, что его объявят предателем, работающим на Украину", – рассказал журналист.

Он добавил, что в "слитом" документе также говорится, что будто Буданов ожидал использования россиянами деталей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами разведки в Африке.

Зеленский так прокомментировал эту информацию: "Слушайте, если честно, ну вы просто что-то читаете, что-то говорите. Я просто не понимаю, откуда вы это берете, с кем разговариваете и т.д. Вы рассказываете о том, как я встречался с Будановым. Это свидетельствует о том, что у вас – как бы это выразиться? – похоже, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас что-то есть, потому что так это выглядит… Вы снова делаете, я прошу прощения, то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству".

Президент добавил, что не совсем понимает цель журналистов издания.

"Ваша цель – помочь России? Значит, у нас разные цели. Если я не сижу с ними за одним столом, я не совсем понимаю, о чем мы говорим. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Так или иначе, я просто не понимаю вашу цель", – сказал Зеленский.

Журналисты WP дальше утверждают, что получили эти данные из тайных документов. А президент Украины утверждает, что эта информация изданию была передана кем-то.

"Они (документы – ред.) не были в Интернете, они были частью чего-то. Мы, нормальное общество, не могли получить доступ ко всему этому. Не могли. А потом, я думаю, начала появляться информация, которую стали публиковать частично, и все остальное. Я думаю, что это ваше – либо вашей редколлегии, либо кого-то еще. Я не хочу никого обидеть, я не знаю", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому сегодня журналисты публикуют полученную ими информацию по частям. Так, публикуются данные "о контрнаступлении Украины, о том или ином".

"Я вам сказал, что я думаю, что это – как бы выразиться? – кто-то где-то услышал, кто-то где-то опубликовал, но информацию скомпилировали, и она разная, и не работает на пользу Украине", – отметил глава государства.

Что говорит Пригожин

Пригожин по просьбе прокомментировать информацию о встрече с офицерами ГУР насмешливо заявил, что "мы до сих пор с Будановым находимся в Африке".

"Конечно, могу подтвердить эту информацию. Нам вообще нечего скрывать от иностранных спецслужб. Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. А что касается WP и удаленного фрагмента, то я думаю, что это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты и, боюсь, если кто-то узнает, что WP все еще в Африке, им продадут бизнес-класс слишком дорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно", – прокомментировал владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, издание The Washington Post также со ссылкой на утечку американских документов сообщало, что якобы Зеленский за закрытыми дверями предлагал оккупировать российские села для получения рычагов влияния на Москву и разбомбить трубопровод, транспортирующий российскую нефть в Венгрию.

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