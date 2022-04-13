Из Кремля посыпались первые угрозы из-за задержания кума Путина Медведчука

Медведчук был задержан накануне вечером.

Экс-президент России, а сейчас заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание кума Путина Виктора Медведчука, пригрозив украинским властям.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Медведев обозвал "уродами" отдельных представителей украинской власти, которые "хотят выбить" показания из Виктора Медведчука, осудить его, а затем обменять на пленных. Российский чиновник пригрозил им, заявив, что советует "внимательно оглядываться" и "крепко запирать двери".

"Отдельные ублюдки, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обменивающихся лиц", — написал он.

К слову, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.