Из Кремля посыпались первые угрозы из-за задержания кума Путина Медведчука

Медведчук был задержан накануне вечером.
Экс-президент России, а сейчас заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на задержание кума Путина Виктора Медведчука, пригрозив украинским властям.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Медведев обозвал "уродами" отдельных представителей украинской власти, которые "хотят выбить" показания из Виктора Медведчука, осудить его, а затем обменять на пленных. Российский чиновник пригрозил им, заявив, что советует "внимательно оглядываться" и "крепко запирать двери".
"Отдельные ублюдки, которые называют себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем быстро и справедливо осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обменивающихся лиц", — написал он.
К слову, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.
Читайте также:
- Арестович о задержании Медведчука: "Он ценен и по Путину, и по войне России"
- У Медведчука есть частный вагон-ресторан с золотым самоваром и гербами России: журналисты показали фото
- Мех, золото и ностальгия за "совком": журналисты показали имение Медведчука на Закарпатье (фото)