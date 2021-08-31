Из МИД в МВД: Енин назначен первым заместителем Монастырского

В должности заместителя министра иностранных дел Енин проработал больше года.

Правительство назначило заместителя главы МИД Евгения Енина первым заместителем министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", — говорится в документе.

Стоит отметить, что Евгений Енин родился 19 ноября 1980 года в г. Днепропетровск. В 2002 году окончил с отличием Национальную академию Службы безопасности Украины. В 2012 году закончил Украинский государственный университет финансов и международной торговли и получил квалификацию юрист-международник, сообщает сайт МИД Украины.

С июля 1997 года по июнь 2002 года — курсант Национальной академии Службы безопасности Украины. С июля 2002 года по декабря 2005 года — проходил военную службу на должностях офицерского состава в оперативных подразделениях Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Далее работал секретарем в Посольстве Украины в Республике Молдова, в секторе по вопросам приднестровского урегулирования МИД Украины и других отделах Министерства иностранных дел Украины.

С ноября 2012 по декабрь 2014 занимал должность советника Посольства Украины в Итальянской Республике. С декабря 2014 по июнь 2016 года — советник — посланник Посольства Украины в Итальянской Республике. С июня 2016 по апрель 2019 — заместитель Генерального прокурора Украины. 15 апреля 2020 года был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним:

16 июля Верховная Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел. 15 июля ВР приняла отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

министром внутренних дел. 15 июля ВР приняла с должности министра внутренних дел. Он возглавлял министерство с начала 2014 года. Кабинет министров 4 августа на заседании принял целый ряд кадровых решений. В частности, уволил Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. А уже 30 августа стало известно, что Геращенко назначен советником Дениса Монастырского.

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