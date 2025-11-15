секретарь СНБО Рустем Умеров / © Getty Images

При посредничестве партнеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах состоится возобновление процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, который в эти дни проводил соответствующие консультации по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

«В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договоренности. Речь идет об освобождении 1 200 украинцев», — подчеркнул он.

По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, которые должны закрепить все процедурные и организационные моменты.

«Работаем без пауз, чтобы украинцы, которые должны вернуться из плена, встретили новогодние и рождественские праздники дома — за семейным столом и рядом с родными», — сообщил Умеров.

Как сообщалось ранее, 11 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, чтобы разблокировать процесс обменов пленными.

Напомним, последний обмен пленными между Украиной и агрессоркой Россией состоялся еще 2 октября.