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Из соображений безопасности: визит Зеленского в Конгресс пока не подтверждают – американские СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Из соображений безопасности: визит Зеленского в Конгресс пока не подтверждают – американские СМИ

Фото: Associated Press

Это происходит в тот момент, когда Конгресс рассматривает возможность выделения Украине 45 миллиардов долларов.

Согласно информации источников американских СМИ, президент Украины Зеленский планирует посетить Капитолийский холм.

Об этом пишет ABCnews.

Согласно источникам планируется, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Капитолий США в среду, 21 декабря 2022 года, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса.

Но источники американских СМИ предупредили во вторник, что визит пока не подтвержден, поскольку это зависит от безопасности.

Визит Зеленского в США

Эта поездка может состояться в тот момент, когда Конгресс рассматривает возможность выделения Украине 45 миллиардов долларов. Ранее во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех членов присутствовать на голосовании «для особого внимания к демократии в среду вечером».

Зеленский, пользующийся широкой двухпартийной поддержкой на Капитолийском холме, выступал перед Конгрессом дистанционно 16 марта примерно через три недели после полномасштабного вторжения России в Украину.

Также ранее сообщалось, что Зеленский посетит Белый дом, где пообщается с американским коллегой Джо Байденом. Об этом тоже пишут американские СМИ со ссылкой на источники. Вероятно, они будут обсуждать предоставление Украине нового пакета помощи с оружием.

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Дата публикации
Просмотры
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