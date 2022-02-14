Из Украины не улетела: опубликовано фото Елены Зеленской в Киеве

Жена президента находилась на рабочей встрече по подготовке "Женского Квартала".
В Сети появилось фото, подтверждающее, что супруга президента Украины Елена Зеленская не выезжала за границу и находится в Киеве.
Соответствующее фото опубликовано в сторис Студии "Квартал 95" в Instagram.
Елена Зеленская является автором "Женского Квартала". На фото – рабочая встреча. На фото также изображены авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральный продюсер Ирина Пикалова.
Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения Елена Зеленская покинула Украину. Во время пресс-конференции 14 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что вся его семья находится в Украине.
"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это важно для Украины и общества – быть здесь", — сказал Зеленский.
Читайте также:
- "Если что-то произойдет, будет повсюду": Зеленский отреагировал на "эвакуацию" и вылет дипломатов и олигархов из Киева.
- Украинские олигархи и бизнесмены покидают страну чартерными рейсами — СМИ.
- Стала известна вероятная дата встречи Украины и России по войскам на границе.