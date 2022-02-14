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Из Украины не улетела: опубликовано фото Елены Зеленской в Киеве

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Из Украины не улетела: опубликовано фото Елены Зеленской в Киеве

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Жена президента находилась на рабочей встрече по подготовке "Женского Квартала".

В Сети появилось фото, подтверждающее, что супруга президента Украины Елена Зеленская не выезжала за границу и находится в Киеве.

Соответствующее фото опубликовано в сторис Студии "Квартал 95" в Instagram.

Елена Зеленская является автором "Женского Квартала". На фото – рабочая встреча. На фото также изображены авторы "Женского Квартала" Валерий Жидков, Александр Пикалов, маркетинг-директор Нина Горбачева, генеральный продюсер Ирина Пикалова.

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Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне предполагаемого российского военного вторжения Елена Зеленская покинула Украину. Во время пресс-конференции 14 февраля президент Владимир Зеленский заверил, что вся его семья находится в Украине.

"Моя семья всегда со мной и с Украиной. Это важно для Украины и общества – быть здесь", — сказал Зеленский.

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