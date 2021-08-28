Из-за экстравагантных заявлений Кремль отправил скандальную "няш-мяш" Поклонскую в Африку: что поручили "експрокурору" Крыма

Поклонская станет послом России в островной республике.

Бывшая "прокурор" Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте.

Также читайте В России духовный наставник Поклонской и ковид-диссидент с боевиками захватил женский монастырь

Отмечается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в ближайшее время". По данным собеседников издания, документы на нее уже готовы.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

По данным источников РБК, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она выбрана.

Однако сообщается, что с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Напомним:

Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны . Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.

. Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко. 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности против Натальи Поклонской.

Зачем Гордон любезно подыгрывал Гиркину и Поклонской в собственном интервью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку