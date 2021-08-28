Из-за экстравагантных заявлений Кремль отправил скандальную "няш-мяш" Поклонскую в Африку: что поручили "експрокурору" Крыма

Поклонская станет послом России в островной республике.
Бывшая "прокурор" Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте.
Отмечается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в ближайшее время". По данным собеседников издания, документы на нее уже готовы.
Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.
По данным источников РБК, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни "руководство" Крыма, от которого она выбрана.
Однако сообщается, что с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.
Напомним:
- Наталья Поклонская стала "прокурором" Крыма в апреле 2014 года. В октябре 2018 прокуратура Автономной республики Крым объявила Поклонской подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Генеральная прокуратура Украины также составила ей подозрение в незаконном лишении свободы политзаключенных Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко.
- 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей, в частности против Натальи Поклонской.