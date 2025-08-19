«Из-за Европы»: почему встреча Зеленского, Трампа и Путина под угрозой

Трамп, Путин и Зеленский / © ТСН.ua

Украинский дипломат, экспосол в США Валерий Чалый, заявил, что проведение трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина сейчас под большим вопросом.

Об этом он сказал в эфире «24 Канала».

По его словам, Кремль ожидал, что Трамп просто навяжет украинскому президенту свой сценарий переговоров, но этого не произошло из-за вмешательства европейских лидеров.

Чалый подчеркнул, что россияне надеялись на выполнение своей модели, уже предложенной ранее в Анкоридже, и хотели, чтобы она была реализована по-прежнему.

«Кажется, этого не удалось сделать. Теперь вопрос о том, согласятся ли россияне на трехстороннюю встречу в такой консолидированной позиции, которая еще может меняться», — отметил дипломат.

На встречах с лидерами Европы обсуждались ключевые вопросы, в том числе прекращение огня, возвращение украденных детей, пленных и журналистов. Чалый подчеркнул, что Зеленский уже не сможет полностью подчиниться требованиям Кремля, как ожидали россияне. В случае невыполнения их «хотелок», российская сторона может сама сорвать трехстороннюю встречу.

Дипломат отметил, что поддержка европейских стран в этих вопросах становится ключевым фактором, определяющим реалистичность проведения переговоров и возможность продуктивного диалога между сторонами.

Напомним, по мнению политолога Андреаса Умланда, переговоры между Украиной и Россией не имеют шансов на успех. По его мнению, Кремль не пойдет на уступки без дополнительных санкций и новых побед Вооруженных Сил Украины.

Он подчеркнул, что позиции сторон слишком разные. В частности, Путин требует отвода украинских войск и официального признания оккупации Крыма, а Киев категорически отказывается на это соглашаться.

В частности, возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина может состояться в Венгрии. После переговоров 18 августа в Вашингтоне и Дональд Трамп и Зеленский выразили надежду, что саммит станет шагом к трехсторонним переговорам с Путиным.