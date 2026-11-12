Из-за изъятия реверсных дотаций сильные общины могут оказаться на грани банкротства — Ассоциация городов Украины

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Об этом заявили в Ассоциации городов Украины.

Советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан заявила, что изъятие средств реверсной дотации из местных бюджетов в 2027 году может искусственно довести финансово состоятельные общины до банкротства. По ее словам, действующий механизм расчета реверса не учитывает разрушение большого количества украинских предприятий, ранее обеспечивавших налоговые поступления в бюджеты общин.

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Об этом Оксана Продан заявила во время выступления по сохранению финансовой состоятельности общин в Государственном бюджете на 2027 год.

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«Сегодня Ассоциация городов Украины и все муниципалитеты возлагают большие надежды, во-первых, на Министерство финансов, которое должно услышать позицию народных депутатов Украины, а во-вторых, непосредственно на парламент. Ведь в этом году значительное количество народных депутатов поддерживают сохранение реверсной дотации в общинах», — отметила Продан.

Она пояснила, что реверсная дотация предусматривает изъятие части средств из бюджетов общин, которые обладают достаточной налоговой способностью и не нуждаются в базовой дотации.

«Если коротко объяснить, что такое реверсная дотация: это средства, изымаемые из бюджетов общин, имеющие достаточную налоговую способность и не требующие базовой дотации. Фактически речь идет об изъятии части средств у общин, которые самостоятельно зарабатывают и создают условия для развития бизнеса. При этом расчет реверса производится по результатам предыдущего года. То есть в 2027 году изъятие средств будет происходить на основе показателей 2026-го», — подчеркнула она.

По словам Продан, особую проблему составляет то, что при расчете будущих изъятий не учитываются последствия разрушения украинского бизнеса.

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«Но мы должны учитывать реальность: за последние месяцы в Украине разрушено значительное количество крупных предприятий. Они больше не будут генерировать налоговые поступления, которые были заложены в предварительных расчетах. Однако механизм изъятия средств будет продолжать учитывать предыдущие показатели. В результате общины могут оказаться в ситуации, когда от них будут изымать средства, которые они уже фактически не зарабатывают», — заявила советница Главы АГУ.

Она подчеркнула, что финансовая способность общин напрямую зависит от возможности привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать рабочие места.

«И это создает серьезную угрозу. Ведь общины, которые сегодня самостоятельно обеспечивают свои бюджеты, привлекают инвестиции, создают условия для развития предпринимательства и новые рабочие места, могут оказаться на грани финансовой несостоятельности через механизм, не учитывающий реальные экономические обстоятельства. Если не сохранить реверсные средства в местных бюджетах на 2027 год, мы рискуем искусственно поставить финансово состоятельные общества в условиях, при которых они не смогут выполнять свои обязательства и поддерживать экономическую активность на своих территориях. Этого нельзя допустить», - подчеркнула Продан.

Она поблагодарила народных депутатов, которые поддерживают сохранность средств в местных бюджетах.

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Поэтому еще раз хочу поблагодарить народных депутатов Украины, которые понимают масштаб этой проблемы и сегодня консолидированно выступают за сохранение средств в общинах. Это вопрос не просто местных бюджетов – это вопрос экономической устойчивости общин и способности страны восстанавливаться даже в условиях войны», – подытожила Оксана Продан.

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