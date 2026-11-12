ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
29
Время на прочтение
3 мин

Из-за изъятия реверсных дотаций сильные общины могут оказаться на грани банкротства — Ассоциация городов Украины

В проекте Госбюджета-2027 Парламент, 278 и 284 голосами народных депутатов Украины, поддержал поправки, инициированные Ассоциацией городов Украины, о сохранении в бюджетах общин 64% НДФЛ и средств реверсной дотации.

Комментарии
Подпишитесь на нас в Google

Об этом заявили в Ассоциации городов Украины.

Советник Председателя Ассоциации городов Украины Оксана Продан заявила, что изъятие средств реверсной дотации из местных бюджетов в 2027 году может искусственно довести финансово состоятельные общины до банкротства. По ее словам, действующий механизм расчета реверса не учитывает разрушение большого количества украинских предприятий, ранее обеспечивавших налоговые поступления в бюджеты общин.

Об этом Оксана Продан заявила во время выступления по сохранению финансовой состоятельности общин в Государственном бюджете на 2027 год.

«Сегодня Ассоциация городов Украины и все муниципалитеты возлагают большие надежды, во-первых, на Министерство финансов, которое должно услышать позицию народных депутатов Украины, а во-вторых, непосредственно на парламент. Ведь в этом году значительное количество народных депутатов поддерживают сохранение реверсной дотации в общинах», — отметила Продан.

Она пояснила, что реверсная дотация предусматривает изъятие части средств из бюджетов общин, которые обладают достаточной налоговой способностью и не нуждаются в базовой дотации.

«Если коротко объяснить, что такое реверсная дотация: это средства, изымаемые из бюджетов общин, имеющие достаточную налоговую способность и не требующие базовой дотации. Фактически речь идет об изъятии части средств у общин, которые самостоятельно зарабатывают и создают условия для развития бизнеса. При этом расчет реверса производится по результатам предыдущего года. То есть в 2027 году изъятие средств будет происходить на основе показателей 2026-го», — подчеркнула она.

По словам Продан, особую проблему составляет то, что при расчете будущих изъятий не учитываются последствия разрушения украинского бизнеса.

«Но мы должны учитывать реальность: за последние месяцы в Украине разрушено значительное количество крупных предприятий. Они больше не будут генерировать налоговые поступления, которые были заложены в предварительных расчетах. Однако механизм изъятия средств будет продолжать учитывать предыдущие показатели. В результате общины могут оказаться в ситуации, когда от них будут изымать средства, которые они уже фактически не зарабатывают», — заявила советница Главы АГУ.

Она подчеркнула, что финансовая способность общин напрямую зависит от возможности привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать рабочие места.

«И это создает серьезную угрозу. Ведь общины, которые сегодня самостоятельно обеспечивают свои бюджеты, привлекают инвестиции, создают условия для развития предпринимательства и новые рабочие места, могут оказаться на грани финансовой несостоятельности через механизм, не учитывающий реальные экономические обстоятельства. Если не сохранить реверсные средства в местных бюджетах на 2027 год, мы рискуем искусственно поставить финансово состоятельные общества в условиях, при которых они не смогут выполнять свои обязательства и поддерживать экономическую активность на своих территориях. Этого нельзя допустить», - подчеркнула Продан.

Она поблагодарила народных депутатов, которые поддерживают сохранность средств в местных бюджетах.

Поэтому еще раз хочу поблагодарить народных депутатов Украины, которые понимают масштаб этой проблемы и сегодня консолидированно выступают за сохранение средств в общинах. Это вопрос не просто местных бюджетов – это вопрос экономической устойчивости общин и способности страны восстанавливаться даже в условиях войны», – подытожила Оксана Продан.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie